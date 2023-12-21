УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Спасли": Тяжелобольная актриса Тышкевич выписалась из больницы

Алена Кюпели
21 декабря 2023, 09:48
Украинская актриса, к счастью, выкарабкалась из страшного состояния.
Катю Тышкевич выписали из больницы
Катю Тышкевич выписали из больницы / Коллаж Главред, фото Instagram/kateryna_tyschkevich

Украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая борется с последствиями своего тяжелого состояния, появилась в Instagram и рассказала о том, что ее выписали из больницы.

Актриса рассказала, что наконец-то может пойти домой и вернуться к нормальной жизни.

Она также поблагодарила медицинский персонал учреждения и написала: "Спасли".

видео дня
Катю Тышкевич выписали из больницы
Катю Тышкевич выписали из больницы / Скриншот Instagram/kateryna_tyschkevich

Что случилось с Катериной Тышкевич:

Украинская актриса Екатерина Тышкевич, известная благодаря главным ролям в сериалах Бессмертник и Ничто не случается дважды, около восьми лет страдала от ужасных мигреней, которые мешали ей нормально функционировать - от болии ее тошнило, спать она могла только с сильнодействующими обезболивающими, но и они вскоре перестали помогать.

Долгие годы она билась над тем, чтобы найти причину ее недуга. Позже она нашла специалистов, которые сумели поставить диагноз, и она уже начала лечение.

10 декабря появилась информация о том, что Катерина Тышкевич уже седьмой день находится в реанимации и врачи борются за ее жизнь. "Что стало причиной сепсиса уже не важно. Важно справится с его последствиями. Тяжелее всего сейчас легким, печени и сердцу", - написал муж актрисы.

Позже украинская актриса Ольга Сумская раскрыла, где именно находится Тышкевич. Она отметила, что Томусяк пока на связь не выходит, но оно и не удивительно, учитывая резонанс, который произвела новость о госпитализации Кати. Она также сообщила, что Катя Тышкевич лечится в Одессе.

Позже стало известно, что Екатерина Тышкевич пошла на поправку. По словам ее мужа, украинского актера Валентина Томусяка, Катерину перевели из реанимации в палату. Буквально недавно он сообщил, что Катерине немного стало лучше и ее сняли с аппарата искусственной вентиляции легких.

После того, как актрисе стало лучше, она на своей странице в социальной сети, Тышкевич выложила фото со своим супругом, украинским актером Валентином Томусяком.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Будут санкции: Умеров хочет мобилизовать мужчин, живущих за границей - Welt

Будут санкции: Умеров хочет мобилизовать мужчин, живущих за границей - Welt

10:32 Украина
Под удар попал личный состав и техника: детали ночной "бавовны" в Мариуполе

Под удар попал личный состав и техника: детали ночной "бавовны" в Мариуполе

09:25 Украина
"Очень приятные новости": Данилов раскрыл детали о поставках новых боеприпасов для ВСУ

"Очень приятные новости": Данилов раскрыл детали о поставках новых боеприпасов для ВСУ

09:24 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:40

Это самая простая горячая закуска на Новый год, рецепт картофеля с салом на шпажках за 25 минут

10:32

Будут санкции: Умеров хочет мобилизовать мужчин, живущих за границей - Welt

10:30

Очередное новое увлечение: Валид Арфуш разводится со своей женой

10:22

Попробуйте закрыть один глаз: только единицы смогут разгадать эту оптическую иллюзию

10:13

Церковный праздник 22 декабря: почему вечером нужно сидеть дома

Орбан и Фицо не смогут остановить вступление Украины в ЕС: Огрызко – о перспективах для Украины в 2024 годуОрбан и Фицо не смогут остановить вступление Украины в ЕС: Огрызко – о перспективах для Украины в 2024 году
10:07

"Ужасные взрывы по городу": россияне массово атакуют Херсонщину "шахедами" нового образца

10:02

Мощный результат: сколько территорий контролируют ВСУ на левом берегу Херсонщины

09:48

"Спасли": Тяжелобольная актриса Тышкевич выписалась из больницы

09:31

Требования к Украине от Запада могут стать заметно жестчемнение

Реклама
09:25

Под удар попал личный состав и техника: детали ночной "бавовны" в Мариуполе

09:24

"Очень приятные новости": Данилов раскрыл детали о поставках новых боеприпасов для ВСУ

09:22

"2024 год будет очень важным": Огрызко оценил, что нужно для членства Украины в НАТОВидео

08:46

Восстановление авиасообщения в Украине: Данилов сообщил, что для этого нужно

08:45

Гороскоп на завтра 22 декабря 2023: Раков подведет желудок, Девы - экономьте

08:20

В Кремле сменили риторику относительно переговоров с Киевом: что это значит

08:14

Вывод войск из Авдеевки: офицер ВСУ сделал важное заявление о наступлении врага

08:00

Финансовый гороскоп на 2024 год: какие знаки зодиака станут богаче в новом годуЭксклюзив

07:26

Ночная атака дронов на Украину: силы ПВО сбили 34 российских "шахеда"

06:58

Силы обороны контратаковали в районе Авдеевки: в ISW раскрыли детали

06:57

Миллион дронов за год: есть только один вопросмнение

Реклама
06:50

Только самые внимательные найдут рыбку за 6 секунд: сложная оптическая иллюзия

05:50

Что подарить сестре на Новый год: 10 самых лучших вариантов

05:30

Головоломка для тех, у кого зрение, как у орла: надо найти цифру 580 за 5 секунд

04:10

Как интересно завернуть подарок на Рождество и Новый год: ваши близкие будут поражены

03:37

Одного миллиона дронов не хватит: эксперт объяснил ситуацию с БПЛА в ВСУ

02:43

Ваше золото снова засияет: домашнее средство, которое очистит украшения и стоит копейки

02:05

Беглянка-режиссер Байрак заявила, что вернулась из РФ в Одессу

01:34

Вступление Украины в НАТО и ЕС: Огрызко оценил шансы на 2024 годВидео

20 декабря, среда
23:48

На Ставке Зеленского разгорелся жесткий спор: Данилов рассказал подробности

23:36

Орбан против вступления Украины в ЕС из-за страха потерять европейские деньги

22:32

"Сделали невозможное": Блинкен оценил достижения Украины в войне против России

22:30

Не только Украине: РФ объявила войну еще 3 странам - Данилов

21:50

Будут ли отправлять мужчин до 27 лет на фронт: в ВСУ сделали заявление

21:15

РФ ускорит свое наступление: в США сказали, когда и где усилятся атаки оккупантов

21:15

Лучшие средства для борьбы с простудой: фармацевт рассказал, как стать на ноги за 24 часа

21:01

Совет Украина-НАТО впервые состоится на уровне начальников вооруженных сил: о чем будут говорить

20:31

"Никогда не случится": Фицо пугает Третьей мировой, если Украина вступит в НАТО

20:00

Сыр больше не прилипнет к терке: чудо-лайфхак, от которого вы будете в восторге

19:48

"Восстановили на 100%": "Киевстар" полностью заработал в Украине и за рубежом

19:41

На фронте появилась одна стратегическая проблема, но ее не видят: эксперт раскрыл детали

Реклама
19:41

Си Цзиньпин предупредил Байдена, что собирается "воссоединить Китай с Тайванем" – NBC

19:10

Народное единство: что случилось с украинцамимнение

19:07

Как отстирать полотенца от въевшейся грязи: очень легкий, но рабочий способ

19:03

Лунный календарь 21 декабря 2023: почему в этот день нельзя вступать в конфликты

18:59

Ни в коем случае не стирайте: что можно и нельзя делать в понедельник

18:56

Забудьте об усталости утром: врач рассказала, как просыпаться бодрымВидео

18:55

Может сойти большая снежная лавина: в Украину врывается снег и мощный ветер

18:53

Как сохранить фасоль надолго: удивительные советы, которые продлят срок хранения в несколько раз

18:52

"Нужно больше людей": эксперт назвал самую большую проблему ВСУ на данный момент

18:41

Что лучше не делать на Новый год, чтобы не навлечь беды и привлечь деньги

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять