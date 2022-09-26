"Спасибо Богу за неожиданную радость": муж художницы Гапчинской сделал ей приятный сюрприз

Поклонники художницы принялись поздравлять ее с радостным событием.
Муж известной украинской художницы Евгении Гапчинской, который мужественно защищает Украину от кровавого и жестокого вторжения в России, сделал ей неожиданный сюрприз.
Приятным моментом Гапчинская поделилась на своей странице в Instagram. Художница опубликовала момент, когда ее супруг сделал ей сюрприз и неожиданно вернулся с фронта.
"Спасибо Богу за неожиданную радостью Спасибо ВСУ за нашу жизнь", - написала она, опубликовав трогательные кадры.
Фоловеры художницы принялись радоваться и поздравлять. "Как радостно видеть такие видео и картинки, пожалуйста берегите себя", "Пусть каждый возвращается домой", "Низкий поклон", - написали они.
Напомним, ранее во время обмена пленными между Украиной и Россией 21 сентября домой вернулся самый молодой защитник "Азовстали" – 19-летний парамедик из Винницкой области Назарий Гринцевич.
Он помогал держать оборону на заводе в течение трех месяцев, а затем четыре месяца провел в российском плену вместе с другими украинскими защитниками. О его освобождении сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в Telegram.
"Освобожденный винничанин! Самый молодой из защитников "Азовстали" – 4 месяца в плену. Назарий Гринцевич – 19-летний парамедик – "Гринка" три месяца был с теми, кто держал оборону на "Азовстали". Теперь дома", – отмечается в сообщении.
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