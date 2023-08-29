"Спасаюсь": Сумская оказалась в больнице

Актриса Ольга Сумская поделилась кадрами своего лечения.

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Ольга Сумская оказалась в кабинете у врача/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska

Украинская актриса и Народная артистка Украины Ольга Сумская внезапно оказалась в больнице.

На своей странице в Instagram, она поделилась подробностями неприятного инцидента.

Так, оказалось, что после двух спектаклей у актрисы сел голос и она пришла на процедуры, чтобы скорее восстановить его.

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Сумская рассказала своим подписчикам, что такое "заливка", а также показала, как выполняется процедура. "Спасаюсь", - подписала фото артистка.

Звезда надеется, что ее голос вернется, и она спокойно сможет отыграть остальные представления.

Ольга Сумкая и ее лечение / Скриншот Instagram

"Вот он этот шприц. Сейчас мы широко откроем горло. Надеюсь, что благодаря такой заливке я доиграю в туре наш спектакль", - отметила артистка.

Напомним, на днях на на российском сайте "Кино-Театр.ру" появился анонс телесериала, в котором Паперной досталась главная роль. Картина, которая выйдет на экраны страны-оккупанта осенью 2023 года, называется "Холодное блюдо", и повествует о девушке Дане (Антонина Паперная), которая по странному стечению обстоятельств оказывается втянута в закрученную любовную историю.

Меж тем Антонина Паперная в начале весны возобновила выходы в светсо своим мужем, российским актером Владимиром Яглычем. Пару заметили на красной дорожке одной из премьер.

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