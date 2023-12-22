Известный голливудский актер и продюсер Том Круз сильно погрузился в роман с Эльсиной Хайровой ‒ дочкой депутата Госдумы страны-агрессора РФ и бывшей женой российского олигарха Дмитрия Цветкова. Об этом пишет портал Page Six.
61-летний актер впервые завязал романтические отношения с 36-летней светской львицей-бездельницей буквально недавно ‒ после того, как пара познакомилась на вечеринке в Лондоне.
"Они очень счастливы. И Том чрезвычайно уверен в том, что это сработает в долгосрочной перспективе", — сообщают инсайдеры из окружения Круза.
По их словам, Том и Эльсина регулярно ходят на вечеринки в любимом британском закрытом клубе актера и регулярно наслаждаются послеобеденным чаем и изысканными ужинами в Лондоне.
"Том стал популярной фигурой в Лондоне среди богатой элиты. То, что началось как обычная дружба, быстро превратилось в нечто более особенное", — утверждают инсайдеры.
Напомним, в мае 2023 года известную латиноамериканскую поп-певицу Шакиру заметили вместе во время одной из гонок Формулы-1 − на Гран-при Майами - как раз в компании Тома Круза. Двое знаменитостей были в темных солнцезащитных очках и широко улыбались фотографам.
До этого Том Круз трижды был женат - на актрисе Мими Роджерс, голливудской звезде Николь Кидман (у них двое детей - дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони) и на актрисе Кэти Холмс (у них дочь Сури).
Вас могут заинтересовать такие материалы:
- Больше не маленький медвежонок: как сейчас выглядит приемный сын Кидман и Круза
- День рождения Тома Круза: 5 самых необычных ролей харизматичного именинника
- Том Круз планирует снять фильм в космосе за 200 млн долларов