Совсем пропал: Том Круз продолжает тайно крутить роман с экс-женой олигарха из РФ

Известный актер Том Круз и Эльсина Хайрова, бывшая жена российского олигарха Дмитрия Цветкова, продолжают тайные отношения.

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Круз якобы сильно погружен в роман с Эльсиной Хайровой / коллаж Главред, скриншоты из видео

Известный голливудский актер и продюсер Том Круз сильно погрузился в роман с Эльсиной Хайровой ‒ дочкой депутата Госдумы страны-агрессора РФ и бывшей женой российского олигарха Дмитрия Цветкова. Об этом пишет портал Page Six.

61-летний актер впервые завязал романтические отношения с 36-летней светской львицей-бездельницей буквально недавно ‒ после того, как пара познакомилась на вечеринке в Лондоне.

"Они очень счастливы. И Том чрезвычайно уверен в том, что это сработает в долгосрочной перспективе", — сообщают инсайдеры из окружения Круза.

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По их словам, Том и Эльсина регулярно ходят на вечеринки в любимом британском закрытом клубе актера и регулярно наслаждаются послеобеденным чаем и изысканными ужинами в Лондоне.

"Том стал популярной фигурой в Лондоне среди богатой элиты. То, что началось как обычная дружба, быстро превратилось в нечто более особенное", — утверждают инсайдеры.

Напомним, в мае 2023 года известную латиноамериканскую поп-певицу Шакиру заметили вместе во время одной из гонок Формулы-1 − на Гран-при Майами - как раз в компании Тома Круза. Двое знаменитостей были в темных солнцезащитных очках и широко улыбались фотографам.

До этого Том Круз трижды был женат - на актрисе Мими Роджерс, голливудской звезде Николь Кидман (у них двое детей - дочь Изабелла Джейн и сын Коннор Энтони) и на актрисе Кэти Холмс (у них дочь Сури).

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