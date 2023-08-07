Совсем не Барби: Тодоренко в розовой шубе показала пьяное фото

Вероятно, злоупотребление может стать серьезной проблемой в семье Тодоренко и Топалова.

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Регина Тодоренко показала себя в нетрезвом виде / коллаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Ведущая Регина Тодоренко - мать двоих детей, которая в своих блогах пропагандирует осознанность, любовь к себе и здоровый образ жизни. Впрочем, чтобы поддерживать интерес аудитории бывшая одесситка согласна на что угодно.

Так на днях на своей странице в Instagram она предложила подписчикам поиграть в игру "вопрос-ответ", в ходе которой показала компрометирующее фото.

На каверзный вопрос от читателя, употребляет ли она алкоголь, Тодоренко ответила утвердительно. Правда, с оговоркой, что делает это "редко, но метко". Также она отметила, что предпочитает крепкие напитки.

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В подтверждение этому она выставила свой не самый привлекательный снимок, на котором находится в состоянии опьянения. Внешний вид Регины вызывает множество вопросов - она оделась в открытый купальник в горошек, колготки-сеточку, горчичные ботильоны и розовую лохматую шубу. Подробности про вечеринку Тодоренко раскрывать не стала.

Регина Тодоренко показала себя в нетрезвом виде / instagram.com/reginatodorenko

Ранее свекр Тодоренко пожаловался на наркозависимость сына - бывший продюсер, по совместительству отец Влада Топалова, рассказал, как сложилось его общение с экс-певцом под веществами.

Также Регина Тодоренко опозорилась архивными фото, на которых показала себя в юности - внешний вид и стиль ведущей вызывают нервный смех даже у нее самой.

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