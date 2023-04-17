"Современная Маргарет Тэтчер": Соседов упал в ноги пропагандистке Симоньян

Музыкальный критик Сергей Соседов, которой ранее работал в Украине, теперь регулярно поливает грязью артистов, которые выступают против войны.
А вот к пропагандистке Маргариты Симоньян он питает самые теплые чувства. По его словам, он восхищается рупором Кремля.
"Я вообще восхищаюсь этой женщиной. Это современная Маргарет Тэтчер. Марго по масштабам своего политического мышления и видения может дать фору многим известным политикам-мужчинам. Ее обширные энциклопедические знания и жесткая логика — вне всяких сомнений", - заявил одиозный Соседов.
Ранее мы писали, что российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о войне в Украине, поделилась кадрами с отдыха. Дочь Аллы Пугачевой на своей страничке в Instagram опубликовала фото внучки Примадонны.
Также мы писали, что юморист Максим Галкин, который сразу выступил против войны в Украине, очаровал поклонников милым архивным фото с женой Аллой Пугачевой. Черно-белый снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.
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