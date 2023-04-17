"Современная Маргарет Тэтчер": Соседов упал в ноги пропагандистке Симоньян

Сергей Соседов не упустил момент, чтобы выслужиться перед кремлевской пропагандисткой.

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Симоньян, Соседов / скриншот YouTube

Музыкальный критик Сергей Соседов, которой ранее работал в Украине, теперь регулярно поливает грязью артистов, которые выступают против войны.

А вот к пропагандистке Маргариты Симоньян он питает самые теплые чувства. По его словам, он восхищается рупором Кремля.

"Я вообще восхищаюсь этой женщиной. Это современная Маргарет Тэтчер. Марго по масштабам своего политического мышления и видения может дать фору многим известным политикам-мужчинам. Ее обширные энциклопедические знания и жесткая логика — вне всяких сомнений", - заявил одиозный Соседов.

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