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"Содержала любовников": Соседов снова позавидовал Пугачевой

6 декабря 2022, 21:22
Скандальный критик Соседов быстро переобулся в отношении Аллы Пугачевой и теперь во всю критикует ее.
Алла Пугачева, Сергей Соседов
Алла Пугачева, Сергей Соседов / скриншот

Единственный российский музыкальный критик Сергей Соседов, который не брезговал участием в украинских развлекательных шоу, снова взялся за певицу Аллу Пугачеву, которая осудила войну России против Украины.

В частности, Соседов прокомментировал фразу о том, что Пугачева в свое время "содержала Советский Союз".

"Ничего глупее невозможно себе придумать, она, видимо, совсем выжила из ума. Когда господь хочет наказать человека, он лишает его ума. "Содержала Советский Союз" — она вообще в своем уме? Сама фраза глупая. "Я вносила вклад" если только. Да и какой ты вклад вносила? Кого ты содержала? Ты содержала своих любовников, мужей, вот кого могла содержать, но никак не Советский Союз", - не скрывая зависти относительно возможностей Пугачевой для "любовников", расстраивается Соседов, которого цитирует телеграмм-канал "Звездная пыль".

В то же время критик, который прославился благодаря украинским талант-шоу полагает, что это ее "содержала страна, концертная организация, в которой она работала". "Я бы у нее спросил, где она работала, и у ее работодателя спросил, какая у нее была зарплата, гонорары какие — это к вопросу, кто кого содержал. А вообще содержали их зрители, которые ходили на их концерты. Дураки, конечно, что ходили, потому что ходить там не на что было, это не тот уровень мастерства и артистизма, на который надо ходить", - говорит критик, который еще совсем недавно воспевал талант Пугачевой.

Напомним, ранее певица Лайма Вайкуле, у которой подозревали рецидив рака, в последнее время крайне редко дает концерты. Также артистка редко говорит о своем здоровье.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала с новой прической.

В последнее время она ходила исключительно в головных уборах, поэтому поклонники и заподозрили, что к ней вернулся рак.

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Сергей Соседов
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