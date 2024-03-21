Соня Морозюк впервые рассказала, как бросила Романа Гринкевича

Скандальная украинская художница Соня Морозюк поделилась деталями расставания с экс-бойфрендом Романом Гринкевичем, которому обьявили подозрение по коррупционному делу.
Морозюк заявила, что они по-разному видели выход из сложных ситуаций, а из-за громкого скандала она потеряла доверие к избраннику.
Также сыграло свою роль и то, что Роман не поддержал невесту в это время, сказала Соня в интервью Дмитрию Гордону.
Морозюк сразу после задержания Игоря Гринкевича (отца Романа) уехала из дома его сына на свою квартиру.
"Мы с ним не были уже парой до оглашения подозрения Роману. У меня был шок. У нас были сложности в отношениях, потому что мы видели разные пути решения проблем некоторых. Мы потеряли доверие друг к другу", – добавила Соня Морозюк.
Также художница поделилась, что Роман не хотел с ней встретиться и она бросила любимого по смс.
"Я любила другого человека. Мы общались по телефону, не виделись. Когда я приняла для себя решение об окончании отношений, хотела встретиться и поговорить. Для меня это было важно. Он не нашел возможности встретиться, и мы разошлись по смс... Он ответил что-то вроде: "Это твой выбор". И все", – отметила Морозюк.
Добавим, Соня кардинально сменила имидж: обстригла длинные волосы и поставила брекеты.
Смотрите видео, где Соня Морозюк рассказала об отношениях с Романом Гринкевичем:
Кто такая Соня Морозюк?
София Морозюк, более известная как Соня Морозюк, — украинская художница.
Морозюк обвиняли в копировании американского художника и уличного художника из Санкт-Петербурга. В январе 2024 года художница Елена Крючкова заявила, что София Морозюк копировала ее картины 2018 года.
20 декабря 2023 г. в Институте проблем современного искусства в Киеве открылась выставка Морозюк. Допремьерный показ посетили гимнастка Анна Ризадинова, певица Tayanna, прима-балерина Кристина Шишпор, телеведущая Марина Аристова. Через неделю показ выставки был приостановлен из-за расследования и ареста за взятку будущего свекра художницы.
Напомним, имущество скандального львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, подозреваемого правоохранительными органами в масштабном хищении денег на нужды военных, было арестовано.
А также жену Игоря Гринкевича Светлану уволили с должности профессора Национального университета "Львовская политехника".
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