Соня Морозюк впервые рассказала, как бросила Романа Гринкевича

Соня Морозюк рассказала, что бросила своего будущего мужа еще до оглашения ему подозрения.

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Соня Морозюк рассказала о расставании с Гринкевичем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sonya.moroziuk/

Скандальная украинская художница Соня Морозюк поделилась деталями расставания с экс-бойфрендом Романом Гринкевичем, которому обьявили подозрение по коррупционному делу.

Морозюк заявила, что они по-разному видели выход из сложных ситуаций, а из-за громкого скандала она потеряла доверие к избраннику.

Также сыграло свою роль и то, что Роман не поддержал невесту в это время, сказала Соня в интервью Дмитрию Гордону.

Морозюк сразу после задержания Игоря Гринкевича (отца Романа) уехала из дома его сына на свою квартиру.

"Мы с ним не были уже парой до оглашения подозрения Роману. У меня был шок. У нас были сложности в отношениях, потому что мы видели разные пути решения проблем некоторых. Мы потеряли доверие друг к другу", – добавила Соня Морозюк.

Также художница поделилась, что Роман не хотел с ней встретиться и она бросила любимого по смс.

"Я любила другого человека. Мы общались по телефону, не виделись. Когда я приняла для себя решение об окончании отношений, хотела встретиться и поговорить. Для меня это было важно. Он не нашел возможности встретиться, и мы разошлись по смс... Он ответил что-то вроде: "Это твой выбор". И все", – отметила Морозюк.

Добавим, Соня кардинально сменила имидж: обстригла длинные волосы и поставила брекеты.

Смотрите видео, где Соня Морозюк рассказала об отношениях с Романом Гринкевичем:

Кто такая Соня Морозюк? София Морозюк, более известная как Соня Морозюк, — украинская художница.

Морозюк обвиняли в копировании американского художника и уличного художника из Санкт-Петербурга. В январе 2024 года художница Елена Крючкова заявила, что София Морозюк копировала ее картины 2018 года.

20 декабря 2023 г. в Институте проблем современного искусства в Киеве открылась выставка Морозюк. Допремьерный показ посетили гимнастка Анна Ризадинова, певица Tayanna, прима-балерина Кристина Шишпор, телеведущая Марина Аристова. Через неделю показ выставки был приостановлен из-за расследования и ареста за взятку будущего свекра художницы.

Напомним, имущество скандального львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, подозреваемого правоохранительными органами в масштабном хищении денег на нужды военных, было арестовано.

А также жену Игоря Гринкевича Светлану уволили с должности профессора Национального университета "Львовская политехника".

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