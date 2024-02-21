Не узнать: Соню Морозюк подловили в Киеве

Соня Морозюк - бывшая невеста Романа Гринкевича, семью которого подозревают в отмывании средств на ВСУ, долгое время не появлялась на людях, а также пропала из соцсетей.
Однако одна из пользователей соцсети Instagram опубликовала фото из киевского ЦУМа, на которых видно Морозюк.
Художница обедала с подругой в одном из кафе, в глаза бросается смена имиджа Сони. Она была одета в одежду черного цвета и с собранными волосами, раньше девушка отдавала предпочтение более ярким нарядам.
"Славноизвестная художница "Мазня" сменила имидж. Известна, к сожалению, не картинами", - подписаны были фото.
Уточним, автор на данный момент удалила фото Морозюк со своего профиля.
Что известно о Гринкевичах:
Напомним, фирмы Игоря Гринкевича могли нанести ущерб в 1,2 миллиарда гривен. Они выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды на сумму более 1,5 миллиарда гривен, но многие контракты не были исполнены, а некоторые не в полном объеме или по завышенным ценам.
Также в январе задержан Роман Гринкевич, который пытался сбежать из страны. Он был пятым участником преступной организации, которая поставила для ВСУ некачественную одежду на 1 млрд грн.
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