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Соломия Витвицкая попала в ДТП - стало известно о состоянии ведущей 1+1

15 июля 2021, 11:02

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая с подругой попали в ДТП в Киеве

Соломия Витвицкая
Соломия Витвицкая / instagram.com/solomiyavitvitska/

Телеведущая 1+1 Соломия Витвицкая получила легкие ушибы после случая в одном из аварийно-опасных мест столицы Украины.

Как сообщает ТСН, авария произошла ночью на Рыбальский Набережной, где как известно одно из подобных "горячих" мест из-за изгибов дороги и расположения светофоров и перекрестков.

Соломия Витвицкая с подругой врезались в резко затормозивший перед ними грузовик. По информации 1+1 девушки ехали на микроавтобусе. За рулем была подруга телеведущей.

Водительница получила перелом ноги, а Солмия ушиблась головой. Ей повезло быть на заднем сидении во время ДТП, так что она ушиблась о сидение впереди.

Девушек госпитализировали - одной наложили гипс, вторая прошла обследование МТР. Однако, состояние Соломии Витвицкой по мнению врачей абсолютно нормальное.

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На телеграм-канале dtp.kiev.ua уже появились подробности и фото с места ДТП. Водитель грузовика и подруга Витвицкой сообщили, что аварию спровоцировал управляющий скутером человек, который водил неосторожно, особенно ночью.

Водитель скутера считает, что он не виноват в ДТП. На видео видно, что скутер стоит сбоку от микроавтобуса, который уходил влево, и въехал под кузов грузовика из-за резкой остановки.

Пока что нет других подробностей и комментариев от Нацполиции по инциденту.

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