Солистка The Hardkiss ошеломила поклонников фото в бикини

Юлия Санина показала себя в бикини / The Hardkiss

Солистка популярной украинской группы The Hardkiss Юлия Санина выложила на своей странице в Instagram редкий кадр.

Звезда предстала в бикини и таким образом взбудоражила воображение поклонников.

Юлия позировала в ярко-желтом купальнике. Она продемонстрировала фанатам свою фигуру и похвасталась отдыхом в Дубае.

"Это был самый яркий отпуск с ребенком за всё время. Дубай. Идеальный климат, теплый залив, полный штиль, развлечения для малышни", - написала Санина.

Напомним, ранее Юлия в своем сториз показала пикантный кадр, на котором ее запечатлели напротив солнца.

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