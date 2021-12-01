Солистка The Hardkiss ошеломила поклонников фото в бикини

Певица похвасталась кадрами с отпуска.
Солистка популярной украинской группы The Hardkiss Юлия Санина выложила на своей странице в Instagram редкий кадр.
Звезда предстала в бикини и таким образом взбудоражила воображение поклонников.
Юлия позировала в ярко-желтом купальнике. Она продемонстрировала фанатам свою фигуру и похвасталась отдыхом в Дубае.
"Это был самый яркий отпуск с ребенком за всё время. Дубай. Идеальный климат, теплый залив, полный штиль, развлечения для малышни", - написала Санина.
Напомним, ранее Юлия в своем сториз показала пикантный кадр, на котором ее запечатлели напротив солнца.
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Автор: Ульяна Виноградова