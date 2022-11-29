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Солистка популярной украинской группы рассказала о смерти близкого человека из-за генератора

29 ноября 2022, 17:42

Повышенный спрос на прибор приводит к необходимости вспомнить правила безопасного использования генератора.

Vivienne Mort, Даниэла Заюшкина
Даниэла Заюшкина рассказала, что ее близкий человек умер из-за неправильного использования генератора / instagram.com/viviennemort

Украинская певица, лидер группы Vivienne Mort Даниэла Заюшкина решила воспользоваться своим влиянием и медиапопулярностью, и напомнила подписчикам правила безопасного использования генератора в домашних условиях.

Артистка подняла эту тему по двум причинам: из-за блэкаутов люди спасаются генераторами - получают жизненно необходимые тепло и электроэнергию. Вторая причина состоит в том, что она на себе испытала последствия неправильного использования прибора.

Заюшкина на своей странице в Instagram призналась, что из-за несоблюдения правил безопасности умер ее близкий человек. "В последние дни я узнала о многих случаях отравления угарным газом при использовании генератора дома. В одной деревне две семьи заснули и не проснулись, потому что не знали или не соблюдали правила безопасности при использовании генератора. Также по этой причине погиб близкий мне человек", - рассказывает певица.

Поэтому она взяла на себя ответственность напомнить поклонникам правила безопасного использования бензинового, дизельного или инвенторного генератора: "Первое и главное: генератор должен находиться на открытом воздухе. Генератор должен быть расположен минимум в шести метрах от окон. Заправлять генератор нужно исключительно на открытом воздухе. Бензин или дизель нужно хранить подальше от генератора - это может вызвать пожар. Сам генератор во время работы не должен касаться стен, других вещей - это может вызвать пожар".

Ранее стало известно, что российский музыкант-оппозиционер Иван Алексеев (он же Noize MС), с 2014 года активно поддерживающий Украину, получил звания "иноагента" РФ. Сам Нойз эту новость прокомментировал с иронией.

Также стало известно, что украинская модель и ведущая, бессменная звезда шоу Светская жизнь Катя Осадчая получила награду от Национальной полиции за ее волонтерскую работу.

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