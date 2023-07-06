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Солистка KAZKA призналась фанатам, когда сыграет свадьбу с возлюбленным

Дмитрий Видоменко
6 июля 2023, 16:41 обновлено 6 июля, 16:43
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Певица Александра Зарицкая ответила своим многочисленным фанатам по поводу того, когда сыграет свадьбу с женихом Павлом Тараненко
Зарицкая, Kazka
Александра Зарицкая вместе с любимым Павлом Тараненко пока не думают играть свадьбу / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Солистка украинской поп-группы KAZKA, певица Александра Зарицкая впервые показала обручальное кольцо и откровенно ответила, когда планирует сыграть свадьбу со своим бойфрендом ‒ музыкантом и моушн-дизайнером Павлом Тараненко. Она об этом написала на своей странице в социальной сети Instagram.

Певица опубликовала новые романтические кадры с возлюбленным. На фото пара "дарила" друг другу поцелуи. Кроме того, счастливая девушка похвасталась перед фолловерами обручальным кольцом.

Ее поклонники, естественно, не упустили шанс, и спросили ‒ когда певица с бойфрендом планирует сыграть свадьбу. Зарицкая не стала скрывать и откровенно ответила, что только после победы Украины в войне, которую против нашей страны развязала Россия.

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"После победы", – коротко ответила певица.

Зарицкая
Александра Зарицкая похвасталась обручальным хвостом / Instagram

Напомним, ранее британские таблоиды подтвердили расставание актрисы Меган Фокс и репера Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) - красотка якобы съехала от жениха, а он отрывается, как холостяк.

Также стало известно, что легендарная певица Шер бросила бойфренда, музыкального продюсера Александра Эдвардса, который младше нее на 40 лет. Пара была вместе с ноября 2022 года и даже обсуждала помолвку.

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