Солист украинской группы Пошлая Молли задержан за дебош после концерта в России

Пошлая Молли / instagram.com/dropbled/

Кирилл Бледный после выступления в КЗ "Олимп" в Геленжике попал в больницу, а потом был задержан местной полицией на 48 часов.

Как сообщает телегам-канал Mash и Кub Mash, солиста группы "Пошлая Молли" задержали на 48 часов за пьяный дебош на концерте в Геленджике.

"Под конец отрыва музыкант решил позвать на сцену своих поклонников. Все закончилось давкой. Часть фанатов еще долго не могли выгнать обратно в зал, и тусу пришлось закончить на четыре песни раньше срока", - говорится в сообщении.

Кирилла Бледного забрали на медосвидетельствование в больницу на улице Луначарского. Он был полуголый, но в остальном жив, цел, орёл, и утверждал, что "ему угрожают".

Медики и правоохранители обнаружили, что Кирилл выпил слишком много виски, пока выступал. Полиция задержала артиста на двое суток. В понедельник будет суд, Бледному вменяют пьяный дебош.

Уголовный кодекс РФ статья 2013 предусматривает за хулиганство штраф в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет. Также возможен административный арест на 15 суток и штраф в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей, в случае использования статьи 20.1 из административного кодекса.