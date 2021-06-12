Солист СКАЙ Олег Собчук рассказал, как поборол алкоголизм

Олег Собчук / instagram.com/sob4uk

Фронтмен группы СКАЙ Олег Собчук недавно объявил о всеукраинском туре группы. Незадолго до этого группа представила новый клип на песню, которая вошла в новый альбом.

На шоу Светсвкая жизнь с Катей Осадчей Олег рассказал, что у него оказалась алкогольная зависимость, и что он успешно ее поборол, а сейчас занялся спортом.

По словам фронтмена СКАЙ он решил бросить пить, когда пришло понимание того, чтобы дети не видели, как он пьет.

По словам музыканта вблизкие позитивно приняли его решение и поддержали, а сейчас его жена вместе с ним занимается велоспортом.

Также певец пообещал незабываемые впечатления от будущего концерта группы СКАЙ в Украине.

Полный выпуск шок Светская жизнь с Катей Осадчей за 12 июня можно посмотреть онлайн на сайте 1+1 video.