Солист СКАЙ Олег Собчук рассказал, как поборол алкоголизм

Украинский певец Олег Собчук расказал, как решил отказаться от алкоголя и замениьь его спортом.
Фронтмен группы СКАЙ Олег Собчук недавно объявил о всеукраинском туре группы. Незадолго до этого группа представила новый клип на песню, которая вошла в новый альбом.
На шоу Светсвкая жизнь с Катей Осадчей Олег рассказал, что у него оказалась алкогольная зависимость, и что он успешно ее поборол, а сейчас занялся спортом.
По словам фронтмена СКАЙ он решил бросить пить, когда пришло понимание того, чтобы дети не видели, как он пьет.
По словам музыканта вблизкие позитивно приняли его решение и поддержали, а сейчас его жена вместе с ним занимается велоспортом.
Также певец пообещал незабываемые впечатления от будущего концерта группы СКАЙ в Украине.
Полный выпуск шок Светская жизнь с Катей Осадчей за 12 июня можно посмотреть онлайн на сайте 1+1 video.