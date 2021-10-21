Солист Ляписа и Brutto Сергей Михалок во время концерта в Полтаве вырубил фаната с одного удара

Сергей Михалок расквасил нос пьяному фанату / instagram.com/brutto_nostra

Поэт, музыкант и бывший лидер группы Ляпис Трубецкой Сергей Михалок гастролирует по Украине с проектом Ляпис-98. 20 октября во время концерта в Полтаве Михалок сцепился со зрителем из зала и разбил ему нос.

Конфликт между нетрезвым фанатом и музыкантом был заснят на видео и очень быстро разошелся по Сети.

Михалок недолго препирался со зрителем из зала, который возмущался, что группа играет чушь, а затем пригласил его на сцену. Мужчина вышел с собственной гитарой и явно растерялся от таких событий.

Сергей Михалок сначала с сарказмом предложил фанату сыграть, затем стал напирать: требовать показать билет, подшучивать, спрашивать, зачем тот пришел на концерт нелюбимого артиста. В какой-то момент Михалок просто сорвался, повесил микрофон на стойку, схватил мужчину за грудки и ударил его головой в переносицу. От такого удара мужчина упал на пол и потерял сознание. Его и гитару сняли со сцены.

Зрительный зал неодобрительно загудел. Михалок рванулся спуститься со сцены, чтобы продолжить конфликт, но его остановили охранники. Музыкант вернулся к микрофонной стойке и продолжил концерт.

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