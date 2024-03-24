София Ротару прямо обратилась к сбежавшему из Украины внуку

Известная украинская поп-певица София Ротару поздравила с 30-летием своего старшего внука Анатолия Евдокименко, который практически сразу после полномасштабного вторжения покинул Украину. Фото именинника народная артистка опубликовала в Instagram.
Дело в том, что 23 марта Анатолию Евдокименко исполнилось 30 лет ‒ с чем звездная бабушка поздравила его в соцсети.
Парня также поздравила с юбилеем и его родная сестра София Евдокименко.
"С Днем рождения! Спасибо за постоянную любовь, заботу и поддержку. Горжусь быть твоей сестрой", — написала она, добавив к фото песню Анатолия, который сейчас на Западе пытается строить музыкальную карьеру под псевдонимом SHMN.
Кто такая София Ротару
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
Напомним, ранее внук-беглец Софии Ротару Анатолий Евдокименко высказался про войну и достоинство, а также поделился своими планами на будущее. Наследник планирует построить музыкальную карьеру в Европе.
Также Брэд Питт подтвердил роман с женщиной моложе его на 30 лет. Отношения между голливудской звездой и фитнес-тренером Инес де Рамон завязались еще летом 2022 года.
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