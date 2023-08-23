София Ротару поздравила Украинцев с днем флага

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София Ротару / Коллаж Главред, фото instagram.com/sofiarotaru.official

Известная украинская эстрадная и поп-певица София Ротару неожиданно решила поздравить украинцев с национальным праздником - днем флага.

Соответствующим постом певица поделилась на своей странице в Instagram.

Так, София Ротару, которая молчит о военном нападении России на Украину, но при этом реагирует на подлые удары россиян, опубликовала фото украинского флага. Тем самым Ротару каждый раз обозначает, что она поддерживает украинский народ.

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София Ротару поздравила украинцев / Фото Instagram/sofia_rotaru_official

Напомним, ранее латышская певица Лайма Вайкуле, которая недавно провела в Юрмале свой фестиваль, на который, кстати, пригласила украинских звезд, рассказала о своих отношениях с певицей Софией Ротару.

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