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София Ротару поделилась трогательным воспоминанием о муже

Алена Кюпели
22 сентября 2023, 16:22 обновлено 22 сентября, 16:55
Певица поделилась трогательным и "молодым" фото со свадьбы.
София Ротару
София Ротару вспомнила день своей свадьбы/ Коллаж Главред, фото instagram.com/sofiarotaru.official

Певица София Ротару, которая не делала никаких заявлений относительно военного нападения России на Украину, однако все же поддерживает мирных украинцев, поделилась трогательным фото, которым отметила годовщину со своим мужем.

На своей странице в Instagram, певица разместила черно-белое фото себя со своим мужем Анатолием Евдокимовым.

На фото - София Ротару в день свадьбы:

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София Ротару в день свадьбы. Скриншот İnstagram

История любви пары началась с журнальной обложки. Именно там Евдокименко заприметил молодую и талантливую певицу. Ротару два года "водила за нос" своего будущего мужа, но все же вышла за него замуж. Как раз - 22 сентября.

В августе 2002 года у Евдокименко случился уже второй инсульт, а 22 октября мужа Ротару настиг третий инсульт, и она, отменив все дела, ближайшим самолетом вылетела, успев последний раз взглянуть в глаза любви всей своей жизни. 23 октября 2002 года Анатолий Евдокименко умер.

София Ротару так и не вышла замуж во второй раз и осталась верна Евдокименко.

Напомним, ранее София Ротару, которая молчит о военном нападении России на Украину, но при этом реагирует на подлые удары россиян, опубликовала фото украинского флага. Тем самым Ротару каждый раз обозначает, что она поддерживает украинский народ.

Напомним, ранее латышская певица Лайма Вайкуле, которая недавно провела в Юрмале свой фестиваль, на который, кстати, пригласила украинских звезд, рассказала о своих отношениях с певицей Софией Ротару.

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София Ротару
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