София Ротару обратилась к украинцам на Рождество

"Хуторянка" редко нарушает молчание с начала полномасштабной войны.

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София Ротару поздравила поклонников с Рождеством / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Украинская певица София Ротару вместе со всей страной впервые отмечает светлый праздник Рождества Христов по новоюлианскому календарю - 25 декабря. Артистка поддерживает украинские традиции, и обратилась к соотечественникам с поздравлением.

В своем блоге в Instagram немногословная София Михайловна опубликовала трогательную открытку. На ней дети со звездой на фоне снежного пейзажа поют колядки.

Поздравление от Ротару было сдержанным, но от того не менее красочным и эмоциональным. "С Рождеством Христовым!" - пишет певица.

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Стоит отметить, что София Ротару, которая до войны привыкла устраивать пышные семейные застолья на зимние праздники, в этом году будет отмечать их лишь с сыном и невесткой - внуки сейчас находятся за границей, и вряд ли приедут навестить бабушку.

София Ротару поздравила поклонников с Рождеством / instagram.com/sofiarotaru.official

Ранее путинистка Эвелина Бледанс, которая чуть не стала невесткой Софии Михайловны, раскритиковала Ротару за поддержку Украины и поглумилась над возрастом артистки.

Также София Ротару поделилась трогательным воспоминанием о покойном муже - певица показала редкое свадебное фото с Анатолием Евдокимовым.

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