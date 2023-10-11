Собчак подумала, что она Бритни Спирс - в сеть попало видео

Российская пропагандистка, считающая себя либералкой Ксения Собчак, которая открыто не осуждала военное нападение России на Украину, повторила не совсем адекватный танец Бритни Спирс с ножами.
Собчак таким образом "отрабатывала" рекламную интеграцию какого-то посудного магазина террористической Москвы. Между тем, танец у нее вышел не пластичным, корявым, совершенно дурацким. Даже шуточная его интерпретация в исполнении Собчак показывает, насколько несуразно она пытается двигаться.
Соответствующий пост путинистка Собчак опубликовала на своей странице в Instagram.
На видео - доказательство того, что Собчак лучше не танцевать публично:
Напомним, ранее Ксения Собчак решила разобраться с российским пластическим хирургом, который удачно пришил попу путинисту Киркорову, но облажался с грудью российской певицы Славы.
Ранее также Собчак высказалась в отношении российского актера Анатолия Белого, который открыто осудил военное вторжение террористической России в мирную Украину.
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