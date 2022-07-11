Собчак официально высказалась по поводу войны в Украине

Ксения Собчак намекнула на свою позицию по войне/ соцсети

Оппозиционная журналистка Ксения Собчак, которая толком не высказывается относительно войны в Украине, продемонстрировала свою позицию.

Как сообщает Solenka.info, накануне Собчак взяла интервью у певицы из 2000-х Саши, в ходе которого озвучила информацию о своем отношении к военному вторжению россии в Украину. По словам этой забытой певицы одного хита, она поддерживает убийства мирных украинцев и восхищается военными, которые находятся сейчас на оккупированном россиянами Донбассе.

Певица, которая пришла к Собчак отметила, что российские солдаты, которые пытаются захватить Украину, рискуют своей жизнью. Другие россияне, по ее мнению, могут оказывать поддержку постами в социальных сетях.

Читайте также"Для нас танцует Тина Канделаки": Собчак сняла на видео танец живота

Собчак в ответ заявила, что не все граждане поддерживают происходящее сегодня в Украине.

Напомним, на одном из мероприятий в россии, журналистку Ксению Собчак уличили в беременности. Соответствующее фото появилось на телеграмм-канал "Звездач". У Собчак, которая произносила какую-то речь, был заметен приличный живот. Впрочем, не совсем понятно, беременна ли она, либо это просто неудачное фото, сделанное не вовремя.