У Собчак разглядели приличный беременный живот

Ксения Собчак появилась на вечеринке / instagram.com/xenia_sobchak/

На одном из мероприятий в россии, журналистку Ксению Собчак уличили в беременности.

Соответствующее фото появилось на телеграмм-канал "Звездач". У Собчак, которая произносила какую-то речь, был заметен приличный живот. Впрочем, не совсем понятно, беременна ли она, либо это просто неудачное фото, сделанное не вовремя.

Отметим, ранее с сети высмеяли новые фотографии российской журналистки Ксении Собчак. В частности, "под обстрел" попали последние фотографии журналистки, на которых она позирует в брючном костюме. Пользователи сети заметили, что на селебрити не застегнулись штаны.