"Со временем решится": путинистка Таня Буланова испугалась ехать на Донбасс

Российская поп-певица Татьяна Буланова заявила, что не готова ехать с концертами на оккупированные РФ украинские территории Донбасса.

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Певица Буланова строит из себя четкую путинскую патриотку / коллаж Главред, фото УНИАН

Популярная в 90-х певица из страны-агрессора РФ Татьяна Буланова (известная своими слезовыжимательными шлягерами) и поддерживающая политику диктатора Владимира Путина внезапно в интервью пропагандистским СМИ заявила, что не готова ехать с концертами на временно оккупированные русскими украинские территории (в первую очередь – Донбасс).

"Я выступала перед ранеными на спецоперации бойцами на сцене Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге в честь Дня ВДВ. На новых территориях не была и сейчас не отвечу на этот вопрос однозначно, но думаю, что впоследствии решусь", – сказала Буланова.

При этом певица едва не била себя пяткой в грудь ‒ мол, она четко патриотка и поддерживает все решения партии с правительством.

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На вопрос о том, когда поедет на Донбасс, Буланова отмахнулась, однако добавила, что "со временем решится". И не преминула выступить с осуждением своих знаменитых коллег, которые нашли в себе силы эмигрировать и критикуют страну-агрессора РФ из-за границы.

Вояжи артистов-путинистов на Донбасс

Напомним, ранее Никита Джигурда приехал во временно оккупированную Волноваху, чтобы почитать патриотические стишки. "Патриоту" российские оккупанты подарили настоящую гранату, со словами - "у нас этого добра полно". На что свихнувшийся актер прочитал стихотворение.

До того другой известный артист-путинист, певец Григорий Лепс, приехал во временно оккупированный Донецк.

Лепс, в частности, посетил госпиталь в Донецке, где находились в том числе и раненые дети. И тут он, без лишней скромности сказал – мол, его песни помогают в лечении лучше лекарственных препаратов.

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