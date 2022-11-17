УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Сняла даже купальник: Волочкова показала, как ее парит мужик в бане

17 ноября 2022, 02:02

Анастасия Волочкова без стеснения показала пикантное видео с парилки.

Анастасия Волочкова
Волочкова показала, как ее парит мужик в бане / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова, которую часто высмеивают в Сети, поделилась откровенными кадрами с бани.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото и видео, на котором похвасталась процедурами.

"С восторгом вспоминаю банный комплекс в Екатеринбурге "Три богатыря". Я побывала в нем дважды за пару дней пребывания, но в разных домиках банных", - сообщила Волочкова в подписи к посту.

Видео получилось довольно смелое - для съемки Волочкова сняла даже купальник.

Волочкова в бане
Волочкова в бане / скриншот с видео

"А букет зачем в бане?", "Думала Укупник решил с Вами скупнуться", "Сходит в баню и потом месяц фотки выкладывает", "А что тут необычного? В бани ходят многие. Вот уж событие ни о чем вообще", "Как не банька, то шпагат, то возлюбленные. Все время удивляюсь этой женщине, о чем мозг думает", - писали в комментариях под постом.

Напомним, не так давно Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.

В комментариях под постом пользователи сети были шокированы повелением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Больше позора Волочковой:

Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

02:02

Сняла даже купальник: Волочкова показала, как ее парит мужик в бане

02:00

Молодая любовница бывшего мужа Ани Лорак загипнотизировала глубоким сдобным декольте

01:00

Гороскоп на неделю 21-27 ноября 2022: неопределенность для Овнов и брак для Тельцов

00:51

Приметы на 17 ноября: главные 3 запрета, чтобы не попасть в неприятность всей семьеВидео

00:01

Освобождение Крыма военным путем маловероятно: генерал Милли назвал более реалистичный вариантВидео

Реклама
16 ноября, среда
23:27

"Может быть достаточно неприятно": оккупанты пошли в наступление в Запорожской области - АрестовичВидео

23:20

Неделя будет самой тяжелой: жителей Киевской области призвали готовиться к долгим отключениям света

23:15

Почему россияне сознательно ударили по Польшемнение

22:45

"На восстановление нужны месяцы": в Раде рассказали, сколько украинцы будут сидеть без светаВидео

22:38

Роман Цимбалюк. Россияне, не торопитесь радоваться!Видеоблоги

22:34

Как стирать мягкие игрушки в машинке и вручную: "золотые" правила для разных видов

22:18

Зеленский дал пресс-конференцию: ключевые тезисы о Польше, белорусах и Путине

22:15

"Дойдут до Лисичанска": РФ уже перебросила войска из Херсона на Донбасс – экспертВидео

21:59

Отключения света: Украина разработала параллельную сеть поставок электричества - ЗеленскийВидео

21:44

Никто не узнал актрису: звезда сериала Сваты ужаснула внешним видомВидео

21:34

Угроза нападения Беларуси на Украину: Зеленский сделал заявление о ситуацииВидео

21:07

Путин уже просит прямых переговоров – ЗеленскийВидео

20:29

"Это была не наша ракета": Зеленский отрицает падение украинской ракеты ПВО в ПольшеВидео

20:25

49-летняя Хайди Клум готовится стать матерью в пятый раз

20:20

Зеленский откровенно признался, когда закончится войнаВидео

Реклама
20:10

Приметы на 18 ноября: что нужно сделать, чтобы весь год удача и деньги окружалиВидео

20:05

ПВО Израиля для Украины: Зеленский рассказал, о чем говорил с НетаньяхуВидео

20:05

Гороскоп на завтра 17 ноября: Раки будут думать о будущем, а Рыбы – нервничать

19:15

48-летняя дочь Николая Мозгового показала, как выглядела в юности

19:09

Лидеры G20 согласны подтолкнуть РФ, Китай может стать посредником между Киевом и Москвой – МакронВидео

19:03

Писали на стенах и молили о спасении: в освобожденном Херсоне обнаружили пыточную россиянФотоВидео

19:02

Наследники палачей НКВД не стесняются казнить на камерумнение

18:52

Что делать, если заложило уши: лучшие советы, которые помогут в разных ситуациях

18:13

Украинские военные сообщили США о попытке перехватить ракету возле Польши – CNNВидео

18:12

Дуда странно отреагировал на призыв Украины для расследования упавшей ракеты в ПольшеВидео

17:08

Ракетные удары РФ по Украине: ПВО NASAMS перехватили 100% ракет агрессора – ПентагонВидео

16:36

Страны НАТО передадут Украине больше систем ПВО - СтолтенбергВидео

16:23

НАТО считает слишком рискованным закрывать небо над Украиной – правительство ГерманииВидео

16:08

В Украине продлили военное положение на три месяца: все подробностиВидео

15:58

Нападения на Польшу не было, Варшава пока не видит смысла запускать 4 статью НАТО – МоравецкийВидео

15:53

У Путина бесятся из-за реакции Польши на падение ракет: назвали заявления Варшавы "истерическими"Видео

15:51

Антон Wellboy потерял лучшую женщину, которую он встречалВидео

15:38

"Это не вина Украины": в НАТО прокомментировали падение ракеты в ПольшеВидео

15:35

"Выбирайте выражения!": разъяренная Лариса Долина устроила скандал в КремлеВидео

15:31

Россияне потратили три ракеты на уничтожение ресторана в селе на ЗапорожьеФотоВидео

Реклама
15:25

Что вы увидели первым: тест по картинке укажет на то, в чем вы нуждаетесь прямо сейчасВидео

15:12

"Воюют с грудными детьми и пенсионерами": Комаров показал разрушительный снаряд в доме под ХарьковомВидео

15:03

В оккупированном Геническе пропала известная коллаборантка

15:02

Ударила украинская ракета ПВО: Данилов потребовал доказательства у ПольшиВидео

14:45

Мир погрузился в новые пятьдесят оттенков беспокойствамнение

14:28

Белый налет на горшках с цветами: в чем причина и как с ним боротьсяВидео

14:15

В Украину несется снежная буря: ударит мороз -10 и наметет сугробы снегаВидео

14:08

Опухший путинист Басков объяснил, что уложило его в больницу

14:08

"Где-то 2-3 дня, где-то две недели": в ОП рассказали, сколько будут ремонтировать энергетикуВидео

14:05

Экс-главе НБУ Шевченко не дали подготовиться к суду, он обвинил НАБУ и САП – СМИ

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять