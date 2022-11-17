Сняла даже купальник: Волочкова показала, как ее парит мужик в бане

Анастасия Волочкова без стеснения показала пикантное видео с парилки.
Российская балерина Анастасия Волочкова, которую часто высмеивают в Сети, поделилась откровенными кадрами с бани.
На своей страничке в Instagram она опубликовала фото и видео, на котором похвасталась процедурами.
"С восторгом вспоминаю банный комплекс в Екатеринбурге "Три богатыря". Я побывала в нем дважды за пару дней пребывания, но в разных домиках банных", - сообщила Волочкова в подписи к посту.
Видео получилось довольно смелое - для съемки Волочкова сняла даже купальник.
"А букет зачем в бане?", "Думала Укупник решил с Вами скупнуться", "Сходит в баню и потом месяц фотки выкладывает", "А что тут необычного? В бани ходят многие. Вот уж событие ни о чем вообще", "Как не банька, то шпагат, то возлюбленные. Все время удивляюсь этой женщине, о чем мозг думает", - писали в комментариях под постом.
Напомним, не так давно Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.
В комментариях под постом пользователи сети были шокированы повелением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.
Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.
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