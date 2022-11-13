"Подпирают, чтобы не упала": Волочкова стала посмешищем, перебрав на застолье

Волочкова стала посмешищем, перебрав на застолье / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова опозорилась в сети. Поклонники одиозной знаменитости были шокированы ее поведением.

На своей страничке в Instagram Волочкова опубликовала видео с застолья.

"После показа Джемала Махмудова на неделе моды в Екатеринбурге приехали в Грузинский ресторан", - сообщила балерина в подписи к посту.

Увидев ролик, ее поклонники пришли к выводу, что Волочкова уже пьяна, поскольку едва стоит на ногах.

Волочкова перебрала на застолье / скриншот с видео

"Волочкову подпирают, чтобы она не упала", "Анастасия уже нетрезва, особенно это видно на фоне других", "Водки налейте", "Настя, а вам интересно по ресторанам ходить? Вы же не кушаете ничего", "Мне кажется они смеются над ней, над алкоголичкой", - писали в комментариях под видео.

Напомним, ранее Волочкова разгневала россиян серией снимков с бани. Как известно, опальная балерина большая любительница "попариться". На своей страничке в Instagram она решила показать, как проходил один из ее сеансов с новым банщиком.

Также мы писали, что Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.

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