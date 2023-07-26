Снова перепутала Гаагу и Одессу: Демин поставил на место пропагандистку Симоньян

Украинский телеведущий Слава Демин указал кремлевской пропагандистке, виновницы тысяч украинских смертей Маргарите Симоньян, на ее место и назвал ее соответствующим словом.
Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Так, Демин перепостил у себя в сториз скришнот поста Симоньян о том, что скорей бы, мол, попасть в Одессу. Которую, к слову, террористическая Россия обстреливает уже несколько дней, планомерно уничтожая даже памятники архитектуры.
Больные фантазии Симоньян разозлили Демина. "Снова жена пса (неценз. - авт.) перепутала Гаагу и Одессу", - саркастически пошутил ведущий.
"Одесситы ее ждут. Мы не спим неделю. Не 1,6 лет, как наши ВСУ, но нам достаточно для того, чтобы на куски разорвать ее прямо на Приморском бульваре, а останки выбросить в Черное море, в котором 2-й год даже ноги не мочили", – написала жительница Одессы.
Ранее украинский ведущий Слава Демин в своем шоу раскритиковал Лизу Ющенко за малодушие, противопоставляя ее молчание и жизнь в стране-оккупанте масштабной благотворительной деятельности Ефросининой. За это он наградил Лизу обидным званием.
Украинский ведущий Слава Демин в январе шокировал поклонников заявлением - в начале своей карьеры он стал объектом сексуального интереса одного из известных российских артистов-путинистов.
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