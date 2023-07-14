Слава Демин показал, как проводит время с бывшей

Украинский ведущий Слава Демин, который много и часто рассказывал о своем сложном детстве и матери, которая хочет жить за счет телеведущего, на своей странице в Instagram поделился неожиданным фото.
В частности, оказалось, что идеальный выходной для ведущего - это время, проведенное с его бывшей.
"Идеальные отношения с бывшими – это когда летний выходной вы проводите вместе. Взяли для общения сидр. Посидели, пообщались и кайфанули от этого крутого летнего вайба", - написал Демин.
На фото - Слава Демин и его посиделки с бывшей женой:
Напомним, ранее украинский ведущий Слава Демин в своем шоу раскритиковал Лизу Ющенко за малодушие, противопоставляя ее молчание и жизнь в стране-оккупанте масштабной благотворительной деятельности Ефросининой. За это он наградил Лизу обидным званием.
Украинский ведущий Слава Демин в январе шокировал поклонников заявлением - в начале своей карьеры он стал объектом сексуального интереса одного из известных российских артистов-путинистов.
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