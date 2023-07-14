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Слава Демин показал, как проводит время с бывшей

Алена Кюпели
14 июля 2023, 14:25 обновлено 14 июля, 14:52
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Ведущий Слава Демин сумел сохранить хорошие отношения с бывшей женой.
Слава Демин
Слава Демин и его жена отдыхают на природе/ instagram.com/slavademin_official

Украинский ведущий Слава Демин, который много и часто рассказывал о своем сложном детстве и матери, которая хочет жить за счет телеведущего, на своей странице в Instagram поделился неожиданным фото.

В частности, оказалось, что идеальный выходной для ведущего - это время, проведенное с его бывшей.

"Идеальные отношения с бывшими – это когда летний выходной вы проводите вместе. Взяли для общения сидр. Посидели, пообщались и кайфанули от этого крутого летнего вайба", - написал Демин.

видео дня

На фото - Слава Демин и его посиделки с бывшей женой:

Напомним, ранее украинский ведущий Слава Демин в своем шоу раскритиковал Лизу Ющенко за малодушие, противопоставляя ее молчание и жизнь в стране-оккупанте масштабной благотворительной деятельности Ефросининой. За это он наградил Лизу обидным званием.

Украинский ведущий Слава Демин в январе шокировал поклонников заявлением - в начале своей карьеры он стал объектом сексуального интереса одного из известных российских артистов-путинистов.

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