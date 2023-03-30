Слава Демин подтвердил, что Киркоров и Зверев предлагали ему интимные отношения

Украинский ведущий Слава Демин в январе шокировал поклонников заявлением - в начале своей карьеры он стал объектом сексуального интереса одного из известных российских артистов-путинистов.
Тогда ведущий не стал рассказывать больше - просто был такой факт в его биографии. Однако в недавнем интервью для СТБ он все же сделал недвусмысленный намек на личность того, кто предлагал ему интимную близость.
Так, отношения сексуального характера в 2009 году ему предложил "суперизвестный российский артист, который носит перья". "Это был финал Евровидения в Москве. Мы очень часто коммуницировали в "Одноклассниках" по поводу песен, гостевых эфиров, потому что тогда еще не было мессенджеров. После финала где-то в три ночи в "Одноклассники" приходит сообщение. Написано было: "[Займемся сексом - неценз.] на Филипповском? Место мое". Я это помню как сейчас", - рассказывает Демин.
В этом загадочном артисте по описанию признали Филиппа Киркорова. Также ведущий признался, что интимные отношения ему предлагал и "известный российский губастый стилист на каблуках", явно намекая на путиниста Сергея Зверева.
Напомним, ранее певец Филипп Киркоров решил кардинально изменить свою внешность. Поддержавший войну в Украине артист полностью переделал свой торс. Первое фото Филиппа Киркорова после финального преображения появилось в Сети. По словам хирурга, команде удалось достичь идеального торса.
Также мы рассказывали, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что певец Филипп Киркоров разорвал все связи с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.
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