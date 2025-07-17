"Смотреть таким взглядом": Алан Бадоев показал любовь всей своей жизни

Алан Бадоев отлично провел время со своей взрослой дочерью.

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Алан Бадоев - встреча с дочерью / коллаж: Главред, фото: instagram, Алан Бадоев

Вы узнаете:

Где встретился Алан Бадоев с дочерью

Что он о ней думает

Украинский известный режиссер и клипмейкер Алан Бадоев наконец-то встретился с дочерью Лолитой, которой уже 20 лет.

На своей странице в соцсетях Алан поделился, что увиделся с Лолитой в Париже и провел с дочерью четыре дня.

видео дня

"Быть таким счастливым и смотреть таким взглядом я могу только на одного, на единственного человека в мире - на дочь. Четыре дня и три ночи. Бесконечные откровенные разговоры. Просмотр любимых фильмов. Просто молчание. Когда смотришь, как загорается звезда на утреннем небе. Когда касаешься ее волос и заплетаешь косы, внутри улыбаешься - как будто: все еще помню, как это делать...", - отметил Бадоев.

Дочь Алана Бадоева / фото: скрин instagram.com, Алан Бадоев

Также он рассказал, что при каждой встрече будто снова знакомится со своим ребенком, ведь девушка очень меняется и строит будущее, что вдохновляет режиссера.

"Каждую нашу встречу знакомлюсь и влюбляюсь заново, потому что Ло ежедневно меняется. Уже умеет формировать пространство вокруг себя, вдохновлять людей, уже выстраивает свое будущее. Смех, слезы, объятия", - добавил Алан.

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Отметим, как сообщал Главред, беглец Влад Яма опубликовал архивное фото в честь дня своего рождения. На снимок отреагировала его теща и впервые публично высказалась о нем.

А также первая леди Украины Елена Зеленская посетила Италию для официальной встречи она выбрала коричневый брючный костюм и подчеркнула талию поясом. Образ она дополнила брошкой и сделала аккуратную прическу с собранными волосами.

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О персоне: Алан Бадоев Алан Бадоев - украинский режиссер, клипмейкер и продюсер. Снял более 250 клипов для украинских и зарубежных звезд. Был ведущим пилотного сезона популярного тревел-шоу "Орел и решка". Во время полномасштабной войны в Украине четко обозначил свою проукраинскую позицию. Снял документальный фильм-хронику "Довга доба", посвященный выживанию украинцев во время войны и их сопротивлению оккупантам.

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