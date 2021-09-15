Смерть участницы шоу Мастер Шеф: подруга раскрыла трагические подробности

Предварительную причину смерти Стеллы Клименко подтвердила ее подруга / СТБ

Участница шоу Мастер Шеф Стелла Клименко трагически умерла 14 сентября. Стало известно, что причиной смерти стала остановка сердца.

Как рассказала ее подруга и блогер Лера Корф, девушка находилась в Египте. По ее словам, Стелла умерла не от коронавируса, как начали сообщать в Сети.

"Это не Covid. У Стеллы остановка сердца, в ее юном возрасте. Это то, что выбивает меня из колеи. Я не могу представить себе, как это произошло. Стелла была в отпуске. И умерла она в Египте. Она должна была вернуться домой, и вот буквально вчера она должна была вернуться", — поделилась девушка на своей страничке в Instagram.

Напомним, одним из первых о смерти Стеллы Клименко сообщил ее коллега и также участник "Мастер Шеф. Профессионалы-3" Николай Люлько.

Читайте такжеМастер Шеф Профессионалы 3 сезон 1 выпуск 6-02-2021: как прошел кастинг"Вечная память тебе, дорогая! Вчера родители, друзья, коллеги и я потеряли дорогого нам человека… Девочка Стелла, так я всегда тебя называл… Ты была мне хорошим другом! Ты была прекрасной коллегой! Ты наша зажигалочка! Мы с тобой прошли многое! За плечами у нас сотни крутых блюд, много мастер-классов и очень нелегкий проект Мастер Шеф. Профессионалы! Я до последнего верил в чудо и ждал тебя сегодня на работу!!! Но ты не пришла…" ― написал в своих соцсетях Николай Люлько.

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