Пряталась в бомбоубежище в истерике: известная российская ведущая явилась на Донбасс и попала под удар

Юлия Барановская / interesnyefakty.org

Российская телеведущая Юлия Барановская, которая поддержала Путина и войну в Украине, отправилась на оккупированный Донбасс.

Как сообщают росСМИ, там телеведущая якобы попала под обстрел и едва не погибла.

"Гостиница, где ночевала Юлия Барановская, попала утром под обстрел в Донецке. Телеведущая не пострадала", - сообщили СМИ.

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Как оказалось, пропутинская ведущая просидела 40 минут в бомбоубежище.

"Барановская уже более четырех месяцев работает на Донбассе. Она снимает проект о женщинах в Мариуполе, Дебальцево и Ясиноватой", - рассказала помощница ведущей.

После обстрела повреждения получили машины.

Что делала Барановская на Донбассе

Российская ведущая оказалась на оккупированной территории Украины для съемок своих пропагандистских сюжетов.

Более того, Барановская несколько раз с начала полномасштабной войны ездила на Донбасс.

"Она снимает сюжеты для своей новой программы. Цикл из 30 историй о женщинах, оказавшихся в условиях военного "конфликта" (войны в Украине, которую развязала Россия - ред.)", - передают СМИ.

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