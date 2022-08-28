Пряталась в бомбоубежище в истерике: известная российская ведущая явилась на Донбасс и попала под удар

Барановская уже более четырех месяцев работает на оккупированной части Донбасса.
Российская телеведущая Юлия Барановская, которая поддержала Путина и войну в Украине, отправилась на оккупированный Донбасс.
Как сообщают росСМИ, там телеведущая якобы попала под обстрел и едва не погибла.
"Гостиница, где ночевала Юлия Барановская, попала утром под обстрел в Донецке. Телеведущая не пострадала", - сообщили СМИ.
Как оказалось, пропутинская ведущая просидела 40 минут в бомбоубежище.
"Барановская уже более четырех месяцев работает на Донбассе. Она снимает проект о женщинах в Мариуполе, Дебальцево и Ясиноватой", - рассказала помощница ведущей.
После обстрела повреждения получили машины.
Что делала Барановская на Донбассе
Российская ведущая оказалась на оккупированной территории Украины для съемок своих пропагандистских сюжетов.
Более того, Барановская несколько раз с начала полномасштабной войны ездила на Донбасс.
"Она снимает сюжеты для своей новой программы. Цикл из 30 историй о женщинах, оказавшихся в условиях военного "конфликта" (войны в Украине, которую развязала Россия - ред.)", - передают СМИ.
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