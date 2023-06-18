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"Слезы счастья": Макс Чмерковский показал первые фото из роддома

Анна Подгорная
18 июня 2023, 19:15 обновлено 18 июня, 19:16
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Чмерковский и Маргатройд уже готовы приветствовать сына в этом мире - отсчет пошел на часы.
Максим Чмерковский, Пета Маргатройд с сыном
Максим Чмерковский показал Пету Маргатройд в роддоме / коллаж: Главред, фото: instagram.com/petamurgatroyd, instagram.com/maksimc

Украинский танцор, главный герой первого сезона романтического реалити-шоу Холостяк, ведущий Макс Чмерковский в считанные часы станет отцом во второй раз.

На странице артиста в Instagram появилось фото, на котором он позирует с супругой, танцовщицей Петой Маргатройд, в палате родильного дома. Схватки начались еще вчера, и пара с нетерпением ждет появления еще одного ребенка.

У Чмерковского и Маргатройд должен родиться второй сын. Их первенец, Шэй Александр, появился на свет в 2017 году. Второго артисты пытались зачать очень долго - они несколько раз прибегали к ЭКО, однако у Петы случались выкидыши. Долгожданная беременность, которая разрешится в ближайшие часы, наступила естественным путем.

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"Пора! Добрался до Лос-Анджелеса из Напы в рекордно короткие сроки! Пета - фантастический единорог, и я не могу дождаться еще одно из ее лучших творений! Она совершенно потрясающая мама для мальчиков и вот-вот принесет в этот мир еще одного счастливчика. Пожелайте нам удачи. Слезы счастья. Не могу дождаться", - делится эмоциями Макс Чмерковский.

Макс Чмерковский, Пета Маргатройд
Максим Чмерковский показал Пету Маргатройд в роддоме / instagram.com/maksimc

Ранее стало известно, что отношения украинской певицы Нади Дорофеевой с ресторатором Мишей Кацуриным перешли на новый уровень - артистка познакомила избранника с мамой.

Также в Сети появилась реакция голливудской звезды Натали Портман на измену ее супруга, которая быстро стала достоянием общественности. Инсайдеры раскрыли, какая атмосфера сейчас царит в семье актрисы.

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