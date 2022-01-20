Слетела с катушек: Мадонна показывала промежность и валялась по полу студии звукозаписи

63-летняя певица в сетке и коже "зажгла" в лучших традициях вечеринок для взрослых.
63-летняя Мадонна снова взялась за старое. Последнее время социальные сети иконы поп-музыки пестрят провокационными фото.
Каждый ее пост в Instagram - концентрированная сексуальность и эпатаж. Многие ее преданные поклонники в недоумении - что случилось с талантливой певицей? Да и стоит ли в ее элегантном возрасте показывать снимки, переполнение эротизмом?
Впрочем, Чикконе как всегда в своем репертуаре - Мадонна плюет на правила общества, как делала на протяжении всей ее карьеры.
В конце концов именно ее бунтарский дух сделал из нее ту, кем она является - легендой, кумиром миллионов.
На новых фото, сделанных в студии звукозаписи, Мадонна устроила настоящую феерию - лежала на полу, широко расставив ноги и светя промежностью в черных колготках-сеточке.
Не забыла певица и о работе. Сейчас в студии она готовит танцевальные ремиксы своих лучших хитов. Предполагается выпуск 50 треков в обработке диджейки Хани Дижон.
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Ранее Надя Дорофеева распласталась на пляже и показала свой идеально загорелый "персик".
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