Слетела с катушек: Мадонна показывала промежность и валялась по полу студии звукозаписи

Мадонна снялась в провокационных позах / instagram.com/madonna

63-летняя Мадонна снова взялась за старое. Последнее время социальные сети иконы поп-музыки пестрят провокационными фото.

Каждый ее пост в Instagram - концентрированная сексуальность и эпатаж. Многие ее преданные поклонники в недоумении - что случилось с талантливой певицей? Да и стоит ли в ее элегантном возрасте показывать снимки, переполнение эротизмом?

Впрочем, Чикконе как всегда в своем репертуаре - Мадонна плюет на правила общества, как делала на протяжении всей ее карьеры.

В конце концов именно ее бунтарский дух сделал из нее ту, кем она является - легендой, кумиром миллионов.

На новых фото, сделанных в студии звукозаписи, Мадонна устроила настоящую феерию - лежала на полу, широко расставив ноги и светя промежностью в черных колготках-сеточке.

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Мадонна показала промежность крупным планом / instagram.com/madonna

Не забыла певица и о работе. Сейчас в студии она готовит танцевальные ремиксы своих лучших хитов. Предполагается выпуск 50 треков в обработке диджейки Хани Дижон.

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