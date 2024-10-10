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Слава Демин признался в нежных чувствах к Злате Огневич

Анна Подгорная
10 октября 2024, 19:19
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Ксения Мишина - не единственная звезда, которая похищала сердечко шоумена.
Слава Демин, Злата Огневич
Слава Демин новости - Слава Демин рассказал о чувствах к Злате Огневич / коллаж: Главред, фото: instagram.com/slavademin_official, instagram.com/zlata.ognevich

В августе 2024 года украинский ведущий и интервьюер Слава Демин впервые официально признал, что у него была связь с актрисой Ксенией Мишиной, которую приписывали паре еще осенью 2023 года. Отношения между Деминым и Мишиной не сложились, но и сегодня остаются живой темой для обсуждения.

Так шоумен предложил подписчикам в своем блоге в Instagram поиграть в "вопрос-ответ", в результате чего его личная жизнь оказалась в центре повышенного внимания.

К примеру, Демин признался, что его сердце сейчас несвободно. Про большую любовь он говорить не торопится, но симпатия к неназванной незнакомке его душу все же волнует.

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Кроме того Слава ответил, был ли он влюблен в кого-то из украинского шоу-бизнеса кроме Ксении Мишиной. Он признал, что имел сильную симпатию к украинской певице Злате Огневич.

При этом Слава Демин не стал уточнять, были ли у него свидания с артисткой и почему отношения не имели развития.

Слава Демин
Слава Демин новости - Слава Демин рассказал о чувствах к Злате Огневич / коллаж: Главред, фото: instagram.com/slavademin_official

Кто такой Слава Демин

Слава Демин - украинский телеведущий, шоумен, автор собственного шоу на YouTube "Слава+", где к нему в гости приходят известные украинские личности. Шоумен был женат на Ксении Мищенко. Пара провела в браке 13 лет и разорвала отношения в 2021 году. Но официально развод они не оформили.

Ведущий признался, что им лень идти в ЗАГС и заполнять документы. Слава и Ксения, как они сами отметили, остались друзьями и воспитывают общего сына.

Слава Демин родился во Львове и у него было тяжелое детство. Его мать колотила ведущего за любой проступок, а теперь он вынужден платить ей алименты.

Кто такая Злата Огневич?

Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.

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