Слава Демин признался в нежных чувствах к Злате Огневич

В августе 2024 года украинский ведущий и интервьюер Слава Демин впервые официально признал, что у него была связь с актрисой Ксенией Мишиной, которую приписывали паре еще осенью 2023 года. Отношения между Деминым и Мишиной не сложились, но и сегодня остаются живой темой для обсуждения.
Так шоумен предложил подписчикам в своем блоге в Instagram поиграть в "вопрос-ответ", в результате чего его личная жизнь оказалась в центре повышенного внимания.
К примеру, Демин признался, что его сердце сейчас несвободно. Про большую любовь он говорить не торопится, но симпатия к неназванной незнакомке его душу все же волнует.
Кроме того Слава ответил, был ли он влюблен в кого-то из украинского шоу-бизнеса кроме Ксении Мишиной. Он признал, что имел сильную симпатию к украинской певице Злате Огневич.
При этом Слава Демин не стал уточнять, были ли у него свидания с артисткой и почему отношения не имели развития.
Кто такой Слава Демин
Слава Демин - украинский телеведущий, шоумен, автор собственного шоу на YouTube "Слава+", где к нему в гости приходят известные украинские личности. Шоумен был женат на Ксении Мищенко. Пара провела в браке 13 лет и разорвала отношения в 2021 году. Но официально развод они не оформили.
Ведущий признался, что им лень идти в ЗАГС и заполнять документы. Слава и Ксения, как они сами отметили, остались друзьями и воспитывают общего сына.
Слава Демин родился во Львове и у него было тяжелое детство. Его мать колотила ведущего за любой проступок, а теперь он вынужден платить ей алименты.
Кто такая Злата Огневич?
Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.
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