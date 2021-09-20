"Скоро мама?": Настя Каменских в латексном платье озадачила Сеть выпирающим животиком

Настя Каменских засветила животик на концерте Любови Успенской / Instagram

Певица Настя Каменских прославилась более 15 лет назад, когда их с Алексеем Потапенко дуэт "Потап и Настя" прогремел на всю страну. Украинские музыканты быстро стали популярны на постсоветском пространстве и скоро их хиты стали звучать практически на каждой вечеринке.

На протяжении сотрудничества Каменских и Потапа подозревали в романе, а саму певицу – в беременности. Судя по всему, сейчас дело действительно идет к скорому пополнению в звездной семье. На новом фото, которым поделилась Настя Каменских у себя в микроблоге, девушка позирует в черном облегающем плать, которые выделило округлившийся животик.

По мнению фанатов, певица либо немного набрала в весе, либо ждет ребенка. Как бы там ни было, никто из пользователей не стал осуждать Каменских за выпирающий животик, ведь фигура артистки все равно выглядит весьма красиво и привлекательно.

Каменских показала все изгибы своей фигуры / скриншоты - instagram.com/kamenskux

Напомним, сейчас Каменских счастлива в браке с Потапом. Артисты много лет выступали в дуэте, не рассказывая о своем тайном романе.

В одном из недавних интервью Потап признался, что мечтает о ребенке от Каменских, а вот Настя рассказала о том, что давно не занималась спортом и планирует вернуться к занятиям.