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Скончался звезда российских криминальных сериалов

Алена Кюпели
20 февраля 2025, 08:25
182
19 февраля в террористической России скончался актер Геннадий Косарев.
Скончался российский артист Геннадий Косарев
Скончался российский артист Геннадий Косарев / Коллаж Главред, фото Cтархит

Вы узнаете:

  • От чего умер популярный актер
  • В каких фильмах он снимался

19 февраля в террористической России скончался актер Геннадий Косарев, игравший в свое время в известном сериале "Улицы разбитых фонарей".

Как сообщает российское пропагандистское издание Стархит, артисту было 64 года.

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Причина смерти Косарева — тяжелое заболевание, правда, его коллеги не раскрывают точный диагноз. Известно, что артист страдал от недуга долгое время.

"После продолжительной болезни скончался артист Молодежного театра на Фонтанке Геннадий Косарев. Окончив ГИТИС, он сразу же поступил в Московский театр им. В. В. Маяковского, где проработал 11 лет и сыграл более 10 ролей в спектаклях, таких как "Жизнь Клима Самгина", "Ящерица", "Смерть Дракона" и многих других.

Всего на счету Косарева более 40 работ в кино и сериалах. Самые известные кинопроекты с его участием — "Улицы разбитых фонарей", "Невский. Проверка на прочность", "Все началось в Харбине", "Дознаватель" и другие. В основном, артисту доставались роли сотрудников правоохранительных органов.

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