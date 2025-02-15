Артист сыграл в популярном российском сериале "Склифософский" и ряде других кинолент.

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Скончался популярный российский актер / Коллаж Главред, фото Стархит

Кратко:

От чего умер российский актер

В каких фильмах он сыграл

В возрасте 66 лет в террористической России скончался популярный российский актер и звезда сериала "Склифосовский" - актер Валерий Зинов.

Как пишет пропагандистское издание Стархит, последние годы жизни Зинов боролся с онкологией. Несмотря на тяжелый диагноз и плохое самочувствие, актер до последнего продолжал сниматься в кино. Одной из последних работ артиста стала картина "А у нас во дворе-3", где он исполнил роль судьи.

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Актер снялся в четырех десятков кинопроектов. Зрители могут помнить его по сериалам "Склифосовский", "За час до рассвета", "Чикатило", "Последний мент", "Мужики и бабы", "След". Внушительную часть жизни актер посвятил театру. Много лет он выходил на сцену Липецкого государственного академического театра драмы им. Л. Н. Толстого, а также работал ведущим на областном радио.

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