"Сказали обратиться к психиатру": Alyona Alyona впервые рассказала о проблемах

Алена Алена рассказала, что мотивировало ее заняться своим ментальным здоровьем.

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Alyona Alyona новости - Алена Алена назвала свой диагноз / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Что рассказала Алена Алена:

Год назад она обратилась к специалистам из-за эмоциональной нестабильности

Звезда раскрыла свои симптомы и диагноз, который поставил ей психиатр

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) в своем блоге подняла важную проблему ментального здоровья, которая встала особенно остро во время полномасштабной войны. Артистка впервые призналась, что более двух лет страдает от тяжелого расстройства, на фоне которого стали обостряться другие проблемы.

В Instagram она записала ролик, в котором рассказала о том, что ее мотивировало обратиться к специалисту, и почему хроническое ощущение себя несчастливым может быть опасным.

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Так Алена Алена поделилась, что год назад она обратилась к психологу, потом еще к одному. Они порекомендовали звезде записаться на прием к психиатру, который и поставил ей диагноз - глубокая депрессия с тревожным расстройством на начальной стадии.

"Я много рассказывала, что беру творческую паузу, иду работать над собой, работаю с психологом… И никогда не делилась диагнозами, которые мне ставили психологи. Год назад, когда я отдыхала в Моршине, я впервые обратилась к психологу, чтобы разобраться, почему мне так часто хочется плакать и почему я стала эмоционально нестабильной. Вплоть до Нацотбора. Потому что он поднял все мое эмоциональное состояние на высшую ступень из-за того количества ответственности, которое было на наших плечах. Оба психолога сказали мне обратиться к психиатру. У меня были очень большие подозрения на тревожное расстройство. Психиатр провела исследование и оказалось, что тревожное расстройство у меня на начальной стадии. И оно – следствие глубокой депрессии, которая длилась более полутора лет", - говорит Alyona Alyona.

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Кто такая Alyona Alyona? Alyona Alyona (астоящее имя Алена Олеговна Савраненко) - украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница. Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Jerry Heil, сообщает "Википедия".

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