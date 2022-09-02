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"Идиоты": скандальный комик Сабуров пожаловался на украинцев

2 сентября 2022, 10:24

Российский комик снова оскандалился заявлениями по Украине.

Нурлан Сабуров
Нурлан Сабуров снова оскандалился / Сплетник

Российский стендап-комик казахского происхождения Нурлан Сабуров, который после неуместной шутки на тему убитых рашистами украинских женщин, стал нежелательной личностью во многих странах, пожаловался на русофобию.

Казах, который стал популярен в России и замалчивает войну в Украине, удивляется, почему украинцы так настроены в отношении него.

"Забавно, что я стал жертвой русофобии. Вот с таким лицом. При том, когда все было хорошо, никто мне не говорил: "Нурлан, балет у вас ах..енный". Они решили отменить россиян и начали с меня. Они почему-то выходили на мои концерты с украинскими флагами", – возмутился казах.

Он также расстроился, что его травят в США, Израиле и в интернете. А также он считает украинцев идиотами.

"Эта травля началась. Потом появились эти типы, которые говорили, что им стыдно за то, что они русские. В основном это были граждане Израиля, я заметил. Когда Израиль е..ул по Палестине, ZARA оттуда не ушла и McDonald's не переименовали. Мне не стыдно, хоть я и не россиянин", – заявил комик.

Свою шутку про украинских женщин, комик также оправдал хейтом, который полился после нее.

"Я понимаю – боль, но ненавистью невозможно вызвать эмпатию. Многие писали моей жене, звонили моей жене, писали проклятие. С некоторыми я согласен, некоторые даже я писал. Но они звонили моей матери и угрожали, что найдут ее", - говорит приверженец убийств мирных жителей.

Напомним, ранее после неуместной шутки на тему убитых рашистами украинских женщин, стал нежелательной личностью во многих странах - от его концертов отказались в США и даже на его родине.

После этого Сабуров исчез из медиапространства - ушел "зализывать раны" после глупого падения с пика популярности. Редкие фотографии комика появляются лишь на страничке его супруги Дианы в Instagram.

Так на свежих снимках можно заметить, что Сабуров не только не умеет смешно шутить, но и справляться со стрессом. Похоже, что он относится к тому типу личностей, которые заедают свои проблемы, ведь в кадре он появился заметно располневшим.

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Нурлан Сабуров
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