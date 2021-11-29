Скандальная вечеринка блогеров во Львове: ведущий Остапчук попал в скандал

Скандал с блогерами во Львове / соцсети

Ведущий Владимир Остапчук попал в громкий скандал из-за вечеринки во Львове, которую устроил блогер Александр Залиско в День памяти жертв Голодомора, 27 ноября.

Остапчук выступил ведущим на мероприятии из-за чего уже извинился.

"Друзья, хочу извиниться за те неуместные сториз 27 ноября, где я работал ведущим, и которые дали возможность скомпроментировать меня и мою позицию", - написал Остапчук в Instagram.

Он подчеркнул, что никаким образом его сториз не имели отношения ко Дню памяти.

"Даже самому себе мне сложно объяснить, как я мог не подумать в ту секунду, какой это день и сколько боли и печали за ним стоит… Я не могу вернуться в прошлую субботу и изменить свой поступок, но я могу извиниться за него", - отметил он.

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Ведущий также добавил, что чтит и уважает День памяти жертв Голодомора. В комментариях он также заявил, что оба брата его дедушки умерли от голодомора.

Его жена Кристина написала под постом, что гордится им и отметила, что этот скандал не имеет никакого отношения к Владимиру.

В своих сториз она также ответила на вопрос касательно данного скандала.

"Вова перед тем, как берет заказ на работу не открывает календарь, чтобы посмотреть, какой праздник, или траур в этот день… Давайте будем честными, вы открываете календарь, чтобы посмотреть, праздновать вам ваш ДР или нет, в связи с траурами, или церковными, например, праздниками?" - написала она.

Скандал с блогерами во Львове

Известный блоггер-миллионник Александр Залиско попал в скандал из-за громкого празднования своего 29-летия. Он организовал роскошную вечеринку с элементами эротики в Доме ученых. Также на это празднование пришли многие украинские блогеры-миллионники. Некоторые подписывали фото с вечеринки: "Блогерская голодная туса". Это все происходило в годовщину Голодомора.

Во Львове полиция составила протокол на черновицкого блогера Александра Залиска, который в годовщину Голодомора устроил громкую эротическую вечеринку по случаю своего дня рождения.

Черновицкому блогеру инкриминируют нарушение карантинных требований во время празднования дня рождения в Доме ученых во Львове.

"В субботу, 27 ноября, во время мониторинга соцсетей полицейские обнаружили информацию о массовом праздновании в одном из заведений в центре Львова. Правоохранители установили личность организатора вечеринки, 29-летнего жителя Черновицкой области, и составили протокол за несоблюдение карантинных ограничений", — говорится в сообщении Нацполиции.

На блогера составили протокол по ч. 1 ст. 44-3 "Нарушение правил карантина в отношении людей" Кодекса Украины об административных правонарушениях". Ему грозит до 17 тыс. грн. штрафа.

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