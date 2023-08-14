Скандальная Оксана Байрак сбежала в РФ и якшается с пропагандистами

Оксана Байрак переехала в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ksanabayrak

Режиссер украинского происхождения Оксана Байрак ("Женская интуиция", "Аврора", "Ничто не случается дважды") в начале полномасштабной войны в Украине продвигала в социальных сетях нарративы про "братские народы", "артистов вне политики", и в военной агрессии страны-оккупанта всецело винила Украину.

Тем не менее до недавних пор Байрак оставалась в Одессе - исправно ходила в бомбоубежище, с ностальгией вспоминая СССР, и виня украинской правительство. Недавно она закрыла страницы в социальных сетях от пользователей из Украины.

Одно из украинских киносообществ выяснило, по какой причине: Оксана Байрак перебралась в рф, и сейчас живет в Санкт-Петербурге - родном городе директора страны на болотах.

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Теперь на странице режиссера - сплошные признания в любви рф и фотографии с известными артистами-путинистами. К примеру, на скрин попал снимок Байрак с актером Антоном Батыревым (играл в сериале "Ничто не случается дважды" с украинскими актерами - прим. редактора) - ярым поклонником войны в Украине и геноцида украинцев.

Оксана Байрак переехала в РФ / instagram.com/kino.sity

Напомним, еще до полномасштабной войны в Украине Оксана Байрак вступилась за Снежану Егорову, которая поддержала Путина. Ее режиссер считает здравомыслящим человеком, а остальных - гиенами.

Позже о предательстве Байрак публично высказалась украинская актриса, звезда сериала "Крепостная", Наталка Денисенко. Между ней и режиссером состоялся неприятный разговор.

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