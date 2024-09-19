Скандальная блогерша Верба со сложностями родила первенца

Скандальная блогерша Юлия Верба, которая славится своими странными и не честными сториз и конкурсами, как например фейки о шоу "Холостяк", родила своего первого ребенка.
На своей странице в Instagram, она опубликовала множество фотографий со своих родов, чтобы никто уже точно не пропустил "важную" новость. Кроме того, теперь все подписчики Вербы знают, что у нее не случилось открытие во время родов и врачи приняли решение делать кесарево.
Верба публиковала фото во время родов, а также после них. Позже она запостила фото новорожденной дочери и ее параметры при рождении.
Кто такая Юлия Верба
Юлия Верба - украинская блогерша из Ивано-Франковска, которая часто попадает в скандальные ситуации. Например, недавно Юлю захейтили за покупку третьей квартиры, дорогого Мерседеса.
Кроме того, ее обвиняли в том, что она передала на фронт старые автомобили, не пригодные для службы.
Верба часто постит фейки на своих страницах, в частности из последнего - фейк о шоу "Холостяк".
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Ранее Главред писал о том, что некая скандальная блогерша Юлия Верба, которая также хвастается лакшери-покупками, угодила в скандал. Ее обвинили в том, что она передала на фронт непригодные автомобили.
Напомним, ранее молодая блогерша угодила в скандал с покупкой лакшери авто. На своей странице в Instagram молодая женщина хвасталась покупкой, которую многие ее подписчики посчитали не ко времени.
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