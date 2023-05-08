Скандал закончен: на Евровидение в Ливерпуль приехал неожиданный гость из Украины

Украинской знаменитости доверили "особую миссию" – символически соединить Киев и Ливерпуль.

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Руслана Лыжичко / Коллаж Главред, фото instagram/ruslana.lyzhychko

Накануне Евровидения, которое проходит в Ливерпуле от имени Украины, разгорелся скандал вокруг певицы Русланы.

Победительницу международного песенного конкурса Евровидение 2004 года не пригласили на мероприятие. Скандал продлился несколько дней, но организаторы решили исправиться.

Певица все-таки примет участие в шоу, хоть и не вживую.

видео дня

На официальном сайте музыкального мероприятия eurovision.tv появилась информация, что фанаты конкурса увидят Руслану в гранд-финале Евровидения-2023. В прямом эфире покажут специальное видео с вокалисткой, записанное заранее в Киеве.

Руслана / instagram/ruslana.lyzhychko

Кроме того, 8 мая Руслана поделилась в Instagram фото, где она находится в Ливерпуле.

Как оказалось, украинской знаменитости доверили "особую миссию" – символически соединить Киев и Ливерпуль. Слоган конкурса в этом году отражает характер 67-го песенного конкурса и демонстрирует партнерство между Великобританией и Украиной.

Смотрите видео, когда будет выступать Руслана в Ливерпуле.

"Первая победительница от Украины на Евровидении символически соединит Киев и Ливерпуль, ее появление будет отображать тему "Объединенные музыкой", – пишут на сайте песенного конкурса.

Прогнозы букмекеров - кто станет победителем Евровидения-2023

После первых репетиций на сцене Евровидения в Ливерпуле прогнозы букмекеров изменились. Так, Украина занимает 4 место. В списке наиболее вероятных претендентов на победу Украину обошли Франция, Финляндия и Швеция.

Смотрите видео о том, как Украина триумфально выигрывала Евровидение.

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