Шокирующие подробности: стало известно от чего умерла дочь Элвиса Пресли

Несмотря на многочисленные предположения Лиза Мари умерла из-за последствий операции.

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Умерла дочь Элвиса Пресли - названа причина / instagram.com/lisampresley

СМИ стали известны результаты вскрытия единственной дочери Элвиса Пресли, певицы и автора-песенника Лизы Мари Пресли.

В отчете в четверг говорится, что смерть Пресли в январе была вызвана "последствиями непроходимости тонкой кишки", которые развились после того, как она перенесла бариатрическую операцию несколько лет назад. Как отмечается в отчете, непроходимость была в форме ущемления тонкой кишки, вызванной спайками, которые развились после ее операции по снижению веса.

"Это известное долговременное осложнение такого типа операции", — отмечает заместитель судебно-медицинского эксперта доктор Хуан Каррильо, которого цитирует его издание People.

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Напомним, Лиза Мари Пресли, которая также является единственной дочерью "Короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли скоропостижно скончалась 12 января 2023 года, не дожив менее месяца до своего 55-летия.

А два с половиной года назад умер от огнестрельного ранения внук Элвиса Пресли и сын Лизы Мари Пресли. 27-летний Бенджамин Кио был найден застреленным в поместье матери в Калабасе в Калифорнии. За недостатком других доказательств, причиной смерти правоохранители указали самоубийство.

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