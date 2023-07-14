Шокирующие подробности: стало известно от чего умерла дочь Элвиса Пресли

СМИ стали известны результаты вскрытия единственной дочери Элвиса Пресли, певицы и автора-песенника Лизы Мари Пресли.
В отчете в четверг говорится, что смерть Пресли в январе была вызвана "последствиями непроходимости тонкой кишки", которые развились после того, как она перенесла бариатрическую операцию несколько лет назад. Как отмечается в отчете, непроходимость была в форме ущемления тонкой кишки, вызванной спайками, которые развились после ее операции по снижению веса.
"Это известное долговременное осложнение такого типа операции", — отмечает заместитель судебно-медицинского эксперта доктор Хуан Каррильо, которого цитирует его издание People.
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Напомним, Лиза Мари Пресли, которая также является единственной дочерью "Короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли скоропостижно скончалась 12 января 2023 года, не дожив менее месяца до своего 55-летия.
А два с половиной года назад умер от огнестрельного ранения внук Элвиса Пресли и сын Лизы Мари Пресли. 27-летний Бенджамин Кио был найден застреленным в поместье матери в Калабасе в Калифорнии. За недостатком других доказательств, причиной смерти правоохранители указали самоубийство.
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