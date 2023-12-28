Школьные годы чудесные: Каминская вспомнила, как была брюнеткой и с другим именем

39-летняя певица Слава Каминская поделилась архивными кадрами и видео в Instagram. На них юная Слава брюнетка и зовется иначе

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В юности Слава Каминская звалась Ольгой Кузнецовой / коллаж Главред, фото Instagram

Известная украинская поп-певица Слава Каминская (бывшая солистка коллектива "НеАнгелы") в соцсети Instagram поделилась архивными фото и видео ‒ в частности еще со своих школьных лет. Будущая исполнительница хита "Слава Богу" тогда носила другое имя ‒ Ольга (а ее девичья фамилия была Кузнецова)

"Олькать только не надо", - сразу предупредила Каминская, запостив скрин своего загранпаспорта уже с нынешним именем-фамилией.

Позднее певица поделилась еще одним видео, которого датировано 2004 годом. Там она поет на сцене в телестудии – видимо, участвуя в некоем телевизионном конкурсе или талант-шоу.

видео дня

Напомним, ранее молодая жена Виктора Павлика, бизнезвумен Екатерина Репяхова, объяснила, почему вышла замуж за артиста. Из-за разницы в возрасте ее часто упрекают в браке по расчету.

Также украинская певица Надя Дорофеева рассказала, кто в их семье с ресторатором и музыкантом Мишей Кацуриным больше приносит денег в дом, а также назвала цену самого дорогого подарка от мужа.

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