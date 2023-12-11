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"Везет же людям": Слава Каминская показала жениха

Анна Подгорная
11 декабря 2023, 21:48
"Рыженькая из НеАнгелов" призналась, что считает встречу с возлюбленным большой удачей.
Слава Каминская
Слава Каминская показала фото с загадочным бойфрендом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/babaslavka

Украинская певица и бывшая участница девичьего поп-дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская в октябре 2022 года намекнула, что больше не одинока. В мае 2023 она уже вовсю хвасталась обручальным кольцом с крупным камушком на безымянном пальце.

Примечательно, что несмотря на свою предельную откровенность с фанатами, личность избранника Слава так и не раскрыла. Одно известно про их отношения точно - артистка крайне счастлива с женихом.

Так на своей странице в Instagram Каминская опубликовала совместное фото с ним с трогательной припиской: "Везет же людям иногда. Как мне например. С Днем рождения, любимый". Лицо жениха она традиционно скрыла эмодзи.

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Отношения с загадочным кавалером могут перерасти в третий брак для артистки: ранее два года Каминская была замужем за бизнесменом по имени Евгений; позже, в 2014 году, вышла за пластического хирурга Эдгара Каминского. В этом браке появились двое детей Славы. С 2019 года она и Эдгар в разводе, однако пара сохраняет хорошие отношения.

Слава Каминская с бойфрендом
Слава Каминская показала фото с загадочным бойфрендом / instagram.com/babaslavka

Ранее молодая жена Виктора Павлика, бизнезвумен Екатерина Репяхова, объяснила, почему вышла замуж за артиста. Из-за разницы в возрасте ее часто упрекают в браке по расчету.

Также украинская певица Надя Дорофеева рассказала, кто в их семье с ресторатором и музыкантом Мишей Кацуриным больше приносит денег в дом, а также назвала цену самого дорогого подарка от мужа.

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