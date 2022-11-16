"Шею забыла сделать": 58-летняя Апина поразила внешним видом

Певица Алена Апина с годами сильно изменилась, на что и обратили внимание поклонники.
Российскую певицу Алену Апину раскритиковали за внешний вид. В Сети считают, что она обращалась за помощью к пластическим хирургам.
В соцсетях появилось фото 58-летней певицы, на котором видно, что она сильно изменилась.
"А шею забыла "сделать", "Как из бани вышла", "Просто не причесывалась", "Блестит как!", "Морду лица привела бы в порядок, блеск какой", "Маслом намазала лицо?", - писали в пользователи сети.
Ранее российская певица Полина Гагарина, которая поддерживает войну в Украине, поразила худощавым видом. В сети появилось фото пропутинской артистки в купальнике, которое повергло в шок россиян.
Также мы писали, что российский телеведущий Андрей Малахов появился на людях без парика. Ранее подозревали, что у него обнаружили рак.
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