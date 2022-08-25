"Вам 58, а не 18": постаревшая Апина поразила вульгарщиной

Алена Апина / скриншот

Российскую певицу Алену Апину резко раскритиковали за странную фотографию. Ее поклонники считают, что артистка ведет себя неподобающе для своего возраста.

На своей страничке в Instagram она опубликовала пост, в котором рассказала, что выпустила новый трек.

Публикацию она сопроводила снимком, на котором она позирует с чупа-чупсом во рту.

Алена Апина / скриншот

Поклонники поздравляли свою любимицу с 58-летием, а некоторые отметили, что она уже не том возрасте, чтобы публиковать такие снимки.

"Ну вам же 58, а не 18, чтобы давить секс", - отметил один из подписчиков певицы.

Ранее российская певица Полина Гагарина, которая поддерживает войну в Украине, поразила худощавым видом. В сети появилось фото пропутинской артистки в купальнике, которое повергло в шок россиян.

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