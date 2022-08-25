"Вам 58, а не 18": постаревшая Апина поразила вульгарщиной

Певица Алена Апина поразила снимком в свой день рождения.
Российскую певицу Алену Апину резко раскритиковали за странную фотографию. Ее поклонники считают, что артистка ведет себя неподобающе для своего возраста.
На своей страничке в Instagram она опубликовала пост, в котором рассказала, что выпустила новый трек.
Публикацию она сопроводила снимком, на котором она позирует с чупа-чупсом во рту.
Поклонники поздравляли свою любимицу с 58-летием, а некоторые отметили, что она уже не том возрасте, чтобы публиковать такие снимки.
"Ну вам же 58, а не 18, чтобы давить секс", - отметил один из подписчиков певицы.
Ранее российская певица Полина Гагарина, которая поддерживает войну в Украине, поразила худощавым видом. В сети появилось фото пропутинской артистки в купальнике, которое повергло в шок россиян.
Также мы писали, что российский телеведущий Андрей Малахов появился на людях без парика. Ранее подозревали, что у него обнаружили рак.
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