Шесть жизнеутверждающих историй Великой войны: мини-сериал "Первые дни" уже на Киевстар ТВ

На платформе кино и телевидения Киевстар ТВ - эксклюзивная премьера украинского мини-сериала "Первые дни".

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Заставка сериала "Первые дни" / Киевстар ТВ

Над созданием сериала "Первые дни" работала команда киностудии FILM.UA в партнерстве с национальными вещателями Норвегии, Швеции и Финляндии и немецкой дистрибьюторской компанией "Red Arrow Studios International". Идея появилась у сценаристки Анастасии Лодкиной, которая не только написала сценарий для половины серий, но и стала шоураннером целого проекта. Продюсировать такой проект - это как продюсировать 6 фильмов одновременно, ведь у каждой серии "Первых дней" разный режиссер и другая съемочная команда, кроме того, снимались они параллельно.

Сюжет "Первых дней" разворачивается в Киеве в начале полномасштабного вторжения. Сериал рассказывает шесть разных историй украинцев, как они встретили 24 февраля 2022 года. Ольга с детьми вынуждена жить в одном доме с двумя мужьями - нынешним и бывшим; Максима война застает на работе, в зоопарке, откуда он не может уехать из-за оккупации; бездомный, живущий в машине, помогает местной ТрО, а мальчик Егор успокаивается тем, что в своем воображении сбивает ракеты, как злых птичек; немец Клаус приезжает в Киев, чтобы забрать девушку, но оказывается среди волонтеров и присоединяется к их работе, а легенда украинской эстрады, прототипом которой стал Андрей Данилко, проводит стримы из своей столичной квартиры - и становится вдохновением для миллионов.

Эти 30-минутные киноистории объединены общей темой - украинцы, которые остались в Киеве, несмотря на опасность и неизвестность. В такое тяжелое время перед каждым из героев стоит задача - не потерять человечность и найти в своем сердце место для смелости.

видео дня

Сериал "Первые дни" будет интересным для зрителей и из-за мощного актерского состава, ведь в нем снялись Тарас Цимбалюк, Екатерина Варченко, Роман Луцкий, Александр Рудинский, Александр Игнатуша, Вячеслав Бабенков, Антонина Хижняк, Вячеслав Довженко, Виктор Жданов и многие другие талантливые украинские художники.

Посмотреть "Первые дни" можно на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ по ссылке. Почувствовать все преимущества Киевстар ТВ можно с максимальным пакетом Премиум HD, воспользовавшись промокодом CINEMADAY7.

Справка:

Киевстар ТВ - совместный проект 1+1 media и Киевстар, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Платформа насчитывает более 370 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу.

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